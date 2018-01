London (ots/PRNewswire) - Eine Tochtergesellschaft der Starwood Capital Group, einer weltweit tätigen privaten Investmentgesellschaft, hat heute in einem Joint Venture mit dem lokalen Mitbetreiber CELLS Property Investors bekannt gegeben, dass sie das Diamant2-Büro-Portfolio in Hamburg übernommen hat. Einzelheiten der Transaktion wurden nicht offengelegt.



Das Portfolio umfasst zwei Bürogebäude, Kieler Park und Sachsenkamp 5, mit einer Fläche von insgesamt 22.800 m2, die an mehrere hochwertige Nutzer vermietet werden. Die Transaktion ist nach der Übernahme von St Vincent Plaza in Glasgow, Schottland, im Oktober 2017 die zweite Investition der Starwood Capital Group in Europa über ihre kürzlich gegründete Gesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfungspotenziale.



"Wir freuen uns, dass wir in erstklassige Bürogebäude in einem der stärksten Märkte Deutschlands investieren können", sagt Stephan Schlomberg, Gesellschafter bei Starwood Capital Group. "Wir glauben, dass sich die Teilmärkte rund um beide Gebäude wegen der großen Infrastrukturprojekte wie die Versetzung des Altona-Hauptbahnhofs nach Diepsteich, nur wenige Hundert Meter von Kieler Park entfernt, und die kontinuierliche Entwicklung von Hafen City, in der Nähe von City South, wo sich Sachsenkamp 5 befindet, mittelfristig verbessern werden."



Keegan Viscius, Vizepräsident der Starwood Capital Group, fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, weitere Investitionen in Deutschland zu tätigen, denn das Land stellt für unsere Firma neben zahlreichen Finanzierungsquellen und Investmentstrategien weiterhin ein Hauptfokus dar."



JLL, GSK Stockmann, PwC und Drees & Sommer agierten als Berater für die Starwood Capital Group und CELLS Property Investors. Die Bankenfinanzierung wurde durch die Deutsche Pfandbriefbank AG sichergestellt.



Über Starwood Capital Group



Die Starwood Capital Group ist eine private Gesellschaft für alternative Anlagen und konzentriert sich in erster Linie auf globale Immobiliengeschäfte, Energieinfrastruktur sowie Öl und Gas. Das Unternehmen unterhält mit seinen Tochtergesellschaften weltweit 10 Büros in vier Ländern. Derzeit beschäftigt es mehr als 3.700 Mitarbeiter. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat die Starwood Capital Group mehr als 44 Milliarden USD an Beteiligungskapital aufgebracht und verwaltet gegenwärtig Vermögenswerte von über 56 Milliarden USD. Das Unternehmen investiert auf weltweiter Basis in nahezu alle Immobilienkategorien und verlagert seine Anlageklassen, geografischen Schwerpunkte sowie Kapitalpositionen je nach der Entwicklung der Risiko-Renditedynamik. Die Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften haben in den letzten 26 Jahren eine erfolgreiche Anlagestrategie umgesetzt, die den Aufbau von Unternehmen auf der Grundlage von Immobilienportfolios sowohl in privaten als auch in öffentlichen Märkten umfasst. Zusätzliche Informationen finden Sie unter starwoodcapital.com.



