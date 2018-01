Jubelstimmung bei der Toyota Frey Austria GmbH über ein Rekordergebnis 2017. Im Vorjahr wurden 10.000 Fahrzeuge in Österreich verkauft, eine Steigerung im Jahresvergleich von 43 Prozent. Dadurch wurde der Marktanteil von 1,8 auf 2,5 Prozent gesteigert, teilte der Autohändler am Dienstag in einer Aussendung mit.Wobei die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...