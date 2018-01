München (ots) -



Moderator Jörg Pilawa meldet sich mit 27 neuen Live-Ausgaben der weltweit ersten interaktiven Quizshow zurück. Immer montags bis donnerstags um 18:00 Uhr kämpfen im "Quizduell" zwei Prominente gegen Team Deutschland, das im Studio durch den Teamkapitän vertreten wird.



Was setzt sich durch? Grips, Witz und Geistesgegenwart der Promis im Studio oder die Schwarmintelligenz der Zuschauer, die per App mitspielen? Wird sich der Teamkapitän im Studio über das App-Votum seines Team Deutschland hinwegsetzen? Spannung ist garantiert. In der Finalrunde kämpfen dann einer der Promis und der Kapitän des Team Deutschland um den Gewinntopf.



Jeweils freitags gibt es ab 18:00 Uhr neue Doppelfolgen des "Quizduell-Olymp". Hier spielen im Studio zwei Prominente gegen drei Quiz-Giganten. Mit dabei sind wieder die ausgewiesenen Quizexperten Prof. Eckhard Freise und Thorsten Zirkel. Neu dabei ist Marie-Louise Finck.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



"Quizduell" und "Quizduell-Olymp" sind Produktionen von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).



www.daserste.de/quizduell



