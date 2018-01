Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -



- Post-Money-Bewertung von 63 Mio. $ bedeutet für CannaRoyalty-Aktionäre einen Wertgewinn von ca. 180 % -



Alle Angaben in kanadischen Dollar (soweit nicht anders angegeben)



CannaRoyalty Corp. (CNSX: CRZ)(CSE: CRZ)(OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oder das "Unternehmen"), ein aktiver Investor und Marktbeteiligter im legalen Cannabis-Geschäft, freut sich bekanntzugeben, dass eines seiner Beteiligungsunternehmen, Anandia Laboratories Inc. ("Anandia Labs"), eine Privatplatzierung (die "Finanzierung") in Höhe von 13,4 Mio. $ mit einer Post-Money-Bewertung von 63 Mio. $ abgeschlossen hat. Anandia Labs ist Kanadas führendes unabhängiges Unternehmen für Cannabis-Analyse, -Prüfung und -Genetik. Anandia Labs besitzt eine von 33 durch Health Canada ausgestellte Dealer Licenses und damit die Zulassung für Anbau, Extraktion, Analyse, Import/Export sowie Ankauf/Verkauf/Handel mit Cannabis in jeder Form. Außerdem entwickelt das Unternehmen innovative Produkte und Cannabis-Sorten der nächsten Generation anhand von Genomik und Pflanzenzuchttechnik.



In Februar 2017 hat CannaRoyalty 3,9 Mio. $ in Anandia Labs investiert (Post-Money-Bewertung: 18 Mio. $). Die Post-Money-Bewertung für diese aktuelle Finanzierung bedeutet für CannaRoyalty-Aktionäre einen Wertgewinn von ca. 7 Mio. $ oder 180 %. CR Advisory, eine hundertprozentige Unternehmenseinheit des Unternehmens, hat eine andauernde Geschäftsbeziehung mit Anandia Labs. CR Advisory wird für seine Dienste 229.421 Anandia Labs-Aktien sowie 240.000 $ in bar erhalten. Unter Berücksichtigung der Finanzierung besitzt CannaRoyalty eine 17%ige Beteiligung an Anandia Labs.



"Mein Glückwunsch gilt Dr. Page und dem gesamten Team bei Anandia Labs zum Erreichen dieses Meilensteins und zur Auszeichnung als Top Testing Lab in Kanada für 2017[1]", sagte Marc Lustig, CEO von CannaRoyalty. "Der Marktanteil von Anandia Labs unter den lizenzierten Produzenten im Rahmen der kanadischen Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations ("ACMPR") liegt bei ca. 20 %. Das Unternehmen stärkt mit seinen Prüf- und Analyseleistungen kontinuierlich seine Stellung auf dem kanadischen Cannabis-Markt. Anandia Labs ist ein wichtiger Partner für CannaRoyalty. Die aktuelle Bewertung des Unternehmens steht beispielhaft für den Mehrwert, den wir durch unsere vielschichtige Geschäftstätigkeit im nachgelagerten Cannabis-Sektor für Aktionäre schaffen können."



Dr. Jonathan Page, President und CEO von Anandia Labs, ergänzte: "Die ACMPR setzen internationale Maßstäbe im Bereich der medizinischen Cannabis-Produktion. Die Finanzierung unterstützt den derzeitigen Erfolgskurs von Anandia Labs. Für die bevorstehenden Jahre erwarten wir ein bedeutendes Wachstum. Geplant ist der Ausbau unserer lizenzierten Anlagen und Prüfeinrichtungen, um die steigenden Anforderungen der kanadischen und globalen Industrie im Bereich Genetik, Analyse und Produktentwicklung abzudecken."



Anandia Labs betreibt derzeit ein ca. 500 Quadratmeter großes Werk in Vancouver (British Columbia, Kanada) und plant für 2018 den Bau eines zweckbestimmten Cannabis-Innovationszentrums in British Columbia auf ca. 3700 Quadratmetern. Die Finanzierung wird in den Erwerb eines Grundstücks und die erste Bauphase des Anandia Labs Cannabis-Innovationszentrums fließen. Geplant sind ein ca. 1850 Quadratmeter großes F&E-Zentrum für den Anbau sowie ein weiteres 1850 Quadratmeter großes Gebäude, in dem die Infrastruktur für Zellkultur und Extraktion untergebracht sein wird, einschließlich Ausrüstung für Züchtung, Laboranalyse und großtechnische Extraktionsaktivitäten.



Informationen zu Anandia Labs



Anandia Labs ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich ausschließlich mit Cannabis beschäftigt. Es will die Cannabisbranche durch modernste wissenschaftliche Methoden unterstützen, zum gemeinsamen Nutzen von Erzeugern und Konsumenten. Anandia Labs ist ein branchenführender Dienstleister für analytische Prüfungen auf beispielsweise Potenz, Pestizide, Mikroben und Terpene und bedient sowohl lizenzierte Produzenten als auch Patienten. Darüber hinaus unterstützt Anandia Labs seine Kunden mit seiner cannabisspezifischen wissenschaftlichen Expertise bei der Analyse der Testergebnisse und Behebung eventueller Abweichungen.



Anandia Labs hat außerdem umfangreiche Forschungsarbeit zur Cannabis-Genetik geleistet und eine beachtliche Sammlung von Cannabis-Keimplasmen zusammengetragen. Das Unternehmen nutzt moderne Pflanzenzuchtmethoden, um die nächste Generation von Cannabis-Sorten zu entwickeln. Anandia Labs besitzt eine Dealer License von Health Canada gemäß den Bestimmungen des Controlled Drugs and Substances Act und der Narcotic Control Regulations. Die Dealers Licence befugt Anandia Labs zur Analyse und Extraktion von Cannabis sowie zum Cannabis-Anbau zum Zweck der Züchtung und Sortenverbesserung.



Informationen zu CannaRoyalty



CannaRoyalty (http://cannaroyalty.com/) ist ein aktiver Investor und Marktbeteiligter im legalen Cannabis-Geschäft. Unser Spezialgebiet sind der Aufbau und die Betreuung eines breit gefächerten Portfolios an wachstumsreifen Assets in Hochwertsegmenten des Cannabis-Sektors, einschließlich Forschung, Verbrauchermarken, Geräten und intellektuellen Eigentums. Unser Management-Team kombiniert ein fundiertes Verständnis der Cannabis-Industrie mit langjährigem finanziellem Knowhow und errichtet eine Plattform von Holdings durch Tantiemevereinbarungen, Eigenkapitalbeteiligungen, gesicherte Wandelanleihen, Lizenzverträge und ein eigenes Markenportfolio. Die Aktien von CannaRoyalty werden an der Canadian Stock Exchange (CSE, Symbol CRZ (http://thecse.com/en/listings/divers ified-industries/cannaroyalty-corp)) und international an der OTCQX gehandelt (Symbol CNNRF (https://www.otcmarkets.com/stock/CNNRF/quote)).



http://www.cannaroyalty.com



Zukunftsgerichtete Aussagen



Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten bezüglich der hier und anderswo in den periodischen Einreichungen von CannaRoyalty bei den kanadischen Wertpapier-Regulierungsbehörden angegebenen, spezifischen Faktoren. In dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen beispielsweise an Wörtern wie "wird, könnte, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, könnte, potenziell, glauben, sollte" und deren Abwandlungen oder gleichartigen Ausdrücken zu erkennen.



Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens bezüglich der Wahrnehmung von Gelegenheiten und seines zukünftigen Wachstums sowie andere Tatsachenaussagen.



CannaRoyalty hat sich bemüht, wichtige Faktoren herauszustellen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge deutlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Trotzdem können andere Faktoren auftreten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von den Erwartungen, Prognosen und Absichten abweichen. Dazu zählen unter anderem die Abhängigkeit von regulatorischen Genehmigungen; die Investition in Unternehmen oder Projekte, für die keine oder nur eine eingeschränkte Betriebsgeschichte vorliegt und deren Geschäftstätigkeit laut US-Bundesgesetzt als illegal eingestuft wird; Änderungen in der Gesetzgebung; eingeschränkte Betriebsgeschichte; Verlass auf die Geschäftsführung; zusätzlicher Finanzierungsbedarf; Wettbewerb; Verhinderung von Marktwachstum und bundesstaatlichen Legalisierungsbemühungen aufgrund inkonsistenter öffentlicher Meinung und Wahrnehmung hinsichtlich der Marihuanabranche für den medizinischen Bedarf und die Freizeitnutzung bei Erwachsenen; sowie Änderungen im regulatorischen oder politischen Umfeld.



Es kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen oder die Erwartungen oder Prognosen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse erfüllen. Aufgrund dieser Risiken und Unwägbarkeiten können die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagten Ergebnisse oder Ereignisse deutlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen.



Leser werden daher davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen schließt CannaRoyalty jede Absicht oder Verpflichtung aus, solche Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren. Zudem lehnt CannaRoyalty jede Haftung für die Offenlegung in Zusammenhang mit jedem anderen hier erwähnten Unternehmen ab.



[1] Lift Canadian Cannabis Awards - 2017



