ZÜRICH (dpa-AFX) - Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag die hohe Gewichtung der Roche -Genussscheine zum Verhängnis geworden. Deutliche Kursverluste bei den Pharma-Aktien haben den Gesamtmarkt ins Minus gedrückt. Dabei hatte sich der Leitindex SMI zum Start noch zögerlich freundlich präsentiert, drehte dann aber bald ins Minus und baute dieses bis Handelsschluss noch aus.

Wie ein Händler erklärte, gab es zuletzt vor allem am Devisenmarkt einige größere Verschiebungen, allen voran die Schwäche des US-Dollars. Dies werfe bei Investoren aller Couleur Fragen über mögliche Belastungen der Unternehmen auf, die einen Großteil ihrer Umsätze in US-Dollar buchen.

in der Schweiz müssen sich die Anleger noch etwas gedulden: Die Berichtssaison nimmt erst ab der kommenden Woche an Fahrt auf. So lange stehen die Ergebnisse ausländischer Konkurrenten wie etwa der US-Großbank Citigroup im Fokus. Die Steuerreform von US-Präsident Trump bescherte dem US-Finanzhaus einen Milliardenverlust.

Der Swiss Market Index (SMI) ging um 0,77 Prozent tiefer bei 9464,48 Punkten und damit auf dem Tagestief aus dem Handel. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) schloss mit einem Abschlag von 0,50 Prozent bei 1551,47 Punkten und der breite Swiss Performance Index (SPI) gab um 0,64 Prozent auf 10878,33 Punkte nach.

Die mit Abstand größten Verluste wiesen erneut die Anteilsscheine von Roche (-3,4 Prozent auf 236,00 Franken) auf. Im Tief waren sie im Handelsverlauf bis auf 234,50 Franken zurückgekommen. Auslöser für den Abverkauf war ein Interview in der "Financial Times" mit Konzernlenker Severin Schwan. Darin warnte er vor Margendruck und forderte "realistische Erwartungen" der Investoren. Laut Händlern ist die Thematik zwar nicht neu, dafür sei sie nun wieder verstärkt ins Bewusstsein gerückt. Zudem erzielte Konkurrent Merck mit seinem Immuntherapeutikum Keytruda positive Daten in einer Phase-III-Studie zur Behandlung von Lungenkrebs, was laut Börsianern zusätzlich auf die Stimmung drückte.

Angesichts der Kursverluste von Vifor (-0,8 Prozent) unter den Blue Chips, sowie Abgaben zwischen 2,1 und 1,5 Prozent im breiten Markt etwa von Newron, Cosmo und Kuros gehörten verschiedene Vertreter aus dem Gesundheitssektor zu den größeren Verlieren.

Deutlich abwärts ging es auch für Blue Chips wie Geberit, Swatch und Logitech, die zwischen 1,0 und 0,8 Prozent verloren. Der Sanitärtechnikkonzern Geberit wird noch an diesem Donnerstag Umsatzzahlen für 2017 vorlegen.

Etwas deutlicher unter Druck standen am Ende auch die Aktien der Credit Suisse (-0,8 Prozent), von Julius Bär (-0,7 Prozent) und der UBS (-0,6). Die von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuerreform hat bei der amerikanischen Großbank Citigroup zwar zu einem milliardenschweren Verlust im vergangenen Jahr geführt. Weil die Steuerquote aber ab diesem Jahr sinkt und das Privatkundengeschäft rund läuft, sieht Bankchef Michael Corbat keinen Grund zur Sorge. Die Aktien der Citigroup reagierten denn auch mit Gewinnen.

Ein positiver Ausreißer waren über weite Strecken die Anteilsscheine von Novartis, die am Ende dann aber unverändert schlossen. Der Pharmakonzern konnte mit guten Studiendaten und Fortschritten mit seinen Biosimilars bei Anlegern punkten.

Noch etwas deutlicher stiegen Lonza (+1,1 Prozent), ABB (+0,6 Prozent) und SGS (+0,5 Prozent).

Im breiten Markt schloss Lindt & Sprüngli um 3,3 Prozent tiefer. Der Schokoladeproduzent hat insbesondere mit dem organischen Wachstum im vergangenen Jahr bzw. im zweiten Semester die Erwartungen der Analysten enttäuscht. Aber auch das Geschäft in Nordamerika habe für eine gewisse Ernüchterung gesorgt.

Am anderen Ende der Kurstafel gingen die Papiere von Meyer Burger um 7,8 Prozent fester aus dem Handelstag. Noch deutlicher gewannen nur die Aktien von New Venturetec (+12 Prozent) hinzu./hr/tp/AWP/das

ISIN CH0009980894

AXC0243 2018-01-16/17:58