ZÜRICH (Dow Jones)--Gegen den positiven Trend an den internationalen Börsen hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Während die meisten übrigen europäischen Börsen zulegten und die Wall Street sogar mit neuen Rekorden aufwartete, verlor der SMI 0,8 Prozent auf 9.464 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,5 (zuvor: 29,12) Millionen Aktien.

Belastet wurde der SMI von der schwergewichteten Roche-Aktie, die um 3,4 Prozent fiel. Ursächlich war ein Interview von CEO Severin Schwan mit der Financial Times. Demnächst wird der Patentschutz einiger wichtiger Umsatzbringer des Pharmakonzerns auslaufen. Zwar kommt die Entwicklung neuer Medikamente nach Aussagen des CEO gut voran, doch wird es dauern, bis sich dies auszahlt. Schwan appellierte daher an die Anleger, "realistische Erwartungen" an das Jahr 2018 zu haben.

Novartis gaben anfängliche Gewinne ab und schlossen kaum verändert. Das Unternehmen hatte Erfolge mit einer Medikamentenstudie vermeldet.

Besser als der Markt hielten sich auch die Aktien von Versicherern nach positiven Analystenkommentaren. So gingen Zurich Insurance kaum verändert aus dem Handel, nachdem die Titel von den RBC-Analysten auf Outperform von Sector Perform hochgestuft worden waren.

Swiss Re schlossen ebenfalls kaum verändert. Hier hatten sowohl RBC als auch die DZ Bank ihre Kursziele erhöht, doch während RBC die Swiss-Re-Aktie nur mit Sectorperform einstuft, empfehlen die DZ-Analysten die Aktie des Rückversicherers zum Kauf. Im übrigen Sektor verbesserten sich Swiss Life um 0,2 Prozent.

Die Aktien der beiden Großbanken Credit Suisse und UBS verbilligten sich um 0,8 und 0,6 Prozent. Die Analysten von Barclays hatten die Beobachtung beider Titel mit der Einstufung Underweight aufgenommen.

Für Sika ging es um 0,9 Prozent nach unten, nachdem der Bauchemiekonzern einen Zukauf vermeldet hatte. Sika erwirbt demnach die Mehrheit an der italienischen Index Construction Systems and Products mit einem Jahresumsatz von umgerechnet 115 Millionen Franken. Den Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht.

