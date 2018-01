Elf Milliarden Dollar will Ford in Elektroautos investieren. Die Ankündigung zeigt: Der Autobauer hat den Anschluss verpasst. Doch die Pläne klingen halbherzig.

Die Amerikaner lieben ihren Pick-up. Das wird auf der North American International Auto Show derzeit mehr als deutlich. Nachdem Anfang Januar auf der Messe CES in Las Vegas noch die Zukunft mit Roboautos und smarten Mobilitätsdiensten im Mittelpunkt stand, sind die Stars der Detroiter Messe deutlich handfester. Viel Stahl, höchstens ein bisschen Aluminium, gestreckt auf über fünf Meter Länge.

Ob nun Ford seinen F-150 präsentiert (mit fast 900.000 Neuzulassungen das meistverkaufte Auto der USA), Chevrolet die 2019er Ausführung des Silverado (im Markt die Nummer zwei mit 586.000 Exemplaren) oder GMC beim Sierra die neue "All Terrain"-Variante gar auf Ketten stellt statt auf Reifen: Pick-ups dominieren die Messe und die Verkaufszahlen. Jeder sechste Neuwagen in den USA ist ein Pritschenwagen.

Die Autos aus diesem "sehr patriotischen Segment", wie es VW-Nordamerika-Chef Hinrich Woebcken umschreibt, werden auch meist von einem sehr amerikanischen Motor angetrieben: dem V8. In den USA ist Sprit nach wie vor so billig, dass sich viele US-Kunden nicht für den Umweltaspekt interessieren. Wenn sie einen Pick-up mit einem der ebenfalls angebotenen V6-Motoren gekaufen, dann meist nur, weil er in der Anschaffung einige tausend Dollar günstiger ist als die großen Achtzylinder. "Bigger is better" zieht mehr denn je.

Angesichts solcher Exponate überrascht dann doch, was Ford auf der Messe groß ankündigte: Der Autoriese will elf Milliarden Dollar bis 2020 in die Elektromobilität investieren.

Ford hat nur ein halbherziges Elektroauto

Ein Elektroauto von Ford? Das hatte zuletzt 2013 für Schlagzeilen gesorgt, als der traditionsreiche Autobauer dem aufstrebenden Elektrovorreiter Tesla die Namensrechte für das "Model E" vor der Nase wegschnappte. Tesla hat das Auto deshalb in Model 3 umbenannt und liefert den Wagen mittlerweile - zumindest in kleinen Stückzahlen - schon aus. Bei Ford hingegen gibt es nicht einmal eine seriennahe Studie ...

