Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag die hohe Gewichtung der Roche-Genussscheine zum Verhängnis geworden. Deutliche Kursverluste bei den Pharma-Aktien haben auch den Gesamtmarkt ins Minus gedrückt. Dabei hatte sich der Leitindex SMI zum Start noch zögerlich freundlich präsentiert, drehte dann aber bald ins Minus und baute dieses bis Handelsschluss noch aus.

Wie ein Händler erklärte, gab es zuletzt vor allem am Devisenmarkt einige grössere Verschiebungen, allen voran die Schwäche des US-Dollars. Dies werfe bei Investoren aller Couleur Fragen über mögliche Belastungen der Unternehmen auf, die einen Grossteil ihrer Umsätze in US-Dollar buchen. Hierzulande müssen sich die Anleger noch etwas gedulden: Die Berichtssaison nimmt erst ab der kommenden Woche an Fahrt auf. So lange stehen die Ergebnisse ausländischer Konkurrenten wie etwa der US-Grossbank Citigroup im Fokus. Die Steuerreform von US-Präsident Trump bescherte dem US-Finanzhaus einen Milliardenverlust.

Der Swiss Market Index (SMI) ging um 0,77% tiefer bei 9'464,48 Punkten und damit auf dem Tagestief aus dem Handel. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) schloss mit einem Abschlag von 0,50% bei 1'551,47 Punkten und der breite Swiss Performance Index (SPI) gab um 0,64% auf 10'878,33 Punkte nach. Von den ...

