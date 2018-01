Cologny - Das 48. Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos ist im Banne von Donald Trump. In einer zersplitterten Welt ist es laut WEF-Gründer Klaus Schwab essentiell, den US-Präsidenten am Tisch zu haben, um neue Lösungen zu finden. Die USA bringen die grösste Politik-Delegation, gefolgt von Saudi-Arabien.

Der Auftritt von Trump am übernächsten Freitag um 14 Uhr wird das alles dominierende Thema und der finale Höhepunkt des WEF 2018 sein. WEF-Gründer Schwab sieht kein Problem darin, dass sich Globalisierungskritiker Trump am Forum für "America first" stark macht. "Für das laufende Jahr ist die globale Zusammenarbeit entscheidend, deshalb ist es essentiell, dass wir Trump bei uns haben", sagte Schwab.

Sein neuer Geschäftsleitungspräsident Borge Brende betonte, dass sich das WEF nicht als Globalisierungstreffen und -förderer sehe. "Wir wollen eine Globalisierung für alle, und ich denke, die Politik- und Wirtschaftsführer werden sich freuen, von Trump zu hören."

Andere 69 Staatschefs nicht vergessen

Brende gab sich am Dienstag am WEF-Sitz in Cologny Mühe, den Fokus von Trump auf die anderen Gäste zu lenken. "Vergessen Sie nicht, dass wir insgesamt 70 Staat- und Regierungschefs am WEF haben werden", sagte der ehemalige norwegische Aussenminister.

Nach der Ansprache von Bundespräsident Alain Berset wird der indische Premierminister Narendra Modi am kommenden Dienstagvormittag die Eröffnungsrede halten. Im Vorjahr hatte an dieser Stelle der chinesische Präsident Xi Jinping für mehr Handel plädiert.

Von grossem Interesse ist der Auftritt des

