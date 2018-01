New York - An den US-Aktienmärkten geht die Rekordjagd nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende weiter. Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag erstmals über 26'000 Punkte und knackte damit nach nur sechs Handelstagen die nächste Tausender-Marke. Nach dem starken Auftakt und Rekorden für sämtliche wichtige Indizes liess der Schwung allerdings etwas nach.

Zuletzt gewann der New Yorker Leitindex noch 0,58 Prozent auf 25'952,83 Punkte. Der marktbreite S&P 500 behauptete ein Plus von 0,27 Prozent auf 2793,77 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,51 Prozent auf 6792,89 Punkte.

Die für die meisten Unternehmen gewinnsteigernde US-Steuerreform, der schwache Dollar sowie Hoffnungen auf überwiegend gute Quartalsergebnisse der Unternehmen gaben den Kursen weiteren Auftrieb - dazu kam eine Reihe überwiegend positiv aufgenommener Firmennachrichten.

Enttäuschende heimische Konjunkturdaten liessen die Anleger derweil kalt. Dem Empire-State-Index zufolge war die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York im Januar schwächer als erwartet ausgefallen. Allerdings wurde der Stimmungsindikator für den Vormonat deutlich nach oben revidiert.

Auf Unternehmensseite stach Merck & Co nach erfreulichen klinischen Studienergebnissen zum Arzneimittel Keytruda (Pembrolizumab) besonders positiv heraus: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...