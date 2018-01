Investitionen zur Beschleunigung der Expansion der Bidgely-Plattform in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum

Das US-basierte Unternehmen Bidgely kündigte heute den Abschluss einer Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 27 Millionen US-Dollar an, die die bislang größte Investitionsrunde für Technologien zur Energiedisaggregation darstellt. Georgian Partners, ein Investmentfonds, der für seinen Fokus auf wachstumsstarke Unternehmenssoftwareunternehmen bekannt ist, die angewandte künstliche Intelligenz einsetzen, um Märkten bahnbrechende Innovationen zu präsentieren, führte die überzeichnete Runde an. Zu den wiederkehrenden Investoren gehören Khosla Ventures, E.ON, und innogy. Constellation Technology Ventures, der Risikokapitalzweig der Exelon Corporation, wird voraussichtlich ebenfalls zurückkehren.

"Wir investieren in wachstumsstarke SaaS-Unternehmen, die KI anwenden, um reale Geschäftsprobleme zu lösen", sagte Simon Chong, Managing Partner bei Georgian Partners. "Bidgely nutzt maschinelles Lernen, um Kundeninteraktionen mit Versorgungsunternehmen grundlegend neu zu erfinden und eine neue Klasse von Geschäftsanalysen zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass sie bei der Innovation im Energiebereich führend sind und freuen sich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre wichtige Arbeit fortzusetzen."

In den letzten 12 Monaten sind die wichtigsten Meilensteine, die Bidgely erreicht hat:

10 Millionen Häuser unter Vertrag mit 25 Versorgungsunternehmen weltweit

Einrichtung eines europäischen Hauptsitzes in den Niederlanden

Aufbau einer europäischen Datenhosting-Umgebung über Amazon Web Services in Deutschland

Stärkung der Sicherheitsrichtlinien zur Einhaltung der neuen Datenschutzbestimmungen in der EU

"Die meisten fortschrittlichen Energieversorger suchen nach der nächsten Innovation, die ihnen hilft, Herausforderungen zu meistern und strategische Ziele für die digitale Transformation zu erreichen", sagte Prateek Chakravarty, Head of International Business von Bidgely. "Diese Investitionsrunde rückt Bidgelys KI-Fähigkeiten noch stärker in den Fokus, erhöht die Geschwindigkeit der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens mit großen Versorgungsunternehmen und steigert unsere Fähigkeit, in den globalen Märkten exponentiell zu wachsen."

Diese Finanzierungsrunde beschleunigt das Wachstum von Bidgely in drei Bereichen:

Beschleunigtes Wachstum in Europa und Asien durch den Ausbau lokaler Vertriebs- und Kundenzufriedenheitsteams

durch den Ausbau lokaler Vertriebs- und Kundenzufriedenheitsteams Die Disaggregationsstärke wird erhöht durch die Einstellung engagierter Data Scientists für jede Region

durch die Einstellung engagierter Data Scientists für jede Region Erweiterung über das Engagement der Verbraucher hinaus auf Business Intelligence für breitere Entscheidungsfindung bei Energieversorgern und Energieunternehmen.

Bidgely hat seine Serie-A-Runde 2013 und Serie-B-Runde 2015 finanziert. Das Unternehmen hat jetzt eine Gesamtsumme von 51 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten.

Über Bidgely

Bidgely verändert die Art und Weise, wie Kunden mit ihrem Energieverbrauch umgehen. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von SaaS-basierten Analysen mit verbraucherfreundlichen Web- und mobilen Anwendungen bietet Bidgely personalisierte und umsetzbare Einblicke, die Kunden helfen, Energie zu sparen und Energieversorgern zu ermöglichen, dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Das Unternehmen arbeitet mit Versorgungsunternehmen, die Privatkunden auf der ganzen Welt bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bidgely.com oder bidgely.com/blog.

Über Georgian Partners

Georgian Partners ist eine thesenorientierte Wachstumsaktienfirma, die in SaaS-basierte Unternehmenssoftwarehersteller investiert, die angewandte künstliche Intelligenz, Sicherheit und Konversation nutzen. Georgian Partners wurde von erfolgreichen Unternehmern und Technologieführern gegründet und nutzt unsere globale Softwarekompetenz, um den Erfolg von Unternehmen direkt beeinflussen zu können. Für weitere Informationen besuchen Sie www.georgianpartners.com.

