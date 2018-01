Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX gewann dank fester Auto-Aktien 0,3 Prozent auf 13.246 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zog um 0,3 Prozent auf 3.622 Punkte an. Während es besonders am Vormittag mit steigender Risikobereitschaft und einem Rücksetzer im Euro deutlich nach oben ging, drückten am Nachmittag Verkäufe, vermutlich von US-Anlegern, die Kurse deutlicher unter die Tageshochs zurück.

Der Euro fiel wieder etwas auf 1,2234 Dollar, nachdem er am Montag mit knapp 1,23 Dollar den höchsten Stand seit über drei Jahren markiert hatte. Außerdem sanken auch die Renditen wieder, nachdem die deutsche Inflationsrate im Dezember mit 1,7 Prozent bestätigt wurde.

Auf der Favoritenseite standen die währungssensiblen Automobilaktien, deren Stoxx-Branchenindex um 0,9 Prozent stieg. Auch der zinssensible Versorgerindex sonnte sich mit einem Plus von 1,0 Prozent in der Gunst der Anleger.

Größter DAX-Gewinner waren BMW mit einem Plus von 3,2 Prozent. VW zogen um 2,3 Prozent an. Daimler waren mit einem Plus von 0,5 Prozent ebenfalls gefragt. "Die Stimmung profitiert vom Auto-Salon in Detroit", sagte ein Marktteilnehmer. Er rückte die Branchentitel in den Blick. Während Daimler und BMW auf dem höchsten Stand seit 2 Jahren notierten, lagen VW auf dem höchsten Kurs seit August 2015.

Im DAX zogen auch SAP (plus 1,0 Prozent) und Eon (plus 1,4 Prozent) deutlicher an. Siemens gewannen mit der Konferenz um den Börsengang der Medizintechnik-Tochter Healthineers 0,7 Prozent. Größere Überraschungen sind laut Händlern zwar ausgeblieben, der Börsengang werde aber besonders bei Großanlegern auf gute Resonanz stoßen, hieß es am Markt.

Fiat Chrysler von Absage an Jeep-Verkauf und Aufspaltung belastet

Negativ bei den Autos stachen Fiat Chrysler heraus. Der Kurs verlor 4,1 Prozent. CEO Sergio Marchionne sagte, weder ein Jeep-Verkauf noch eine Aufspaltung von Fiat stehe auf der Agenda. Die Kehrtwende lässt die Zukunft von Fiat Chrysler im Unklaren. Seit es die Aufspaltungsfantasie bei Fiat gab, legte die Aktie um 90 Prozent zu. "Eine so kategorische Ablehnung, über eine Aufspaltung des Unternehmens nachzudenken, könnte schon einige enttäuschen", sagte ein Händler. Vor allem ein Verkauf von Jeep wurde als wahrscheinlich angesehen.

Verkauft wurden daneben die Favoriten der vergangenen Tage: Der Goldpreis kam um etwa 10 Dollar zurück auf 1.335 Dollar je Feinunze, die Ölpreise gaben ebenfalls nach und der Index der Rohstoffwerte im Stoxx fiel um 1,4 Prozent.

Im DAX standen die rohstoffnahen Heidelbergcement und Thyssenkrupp mit Abschlägen von jeweils rund 1,4 Prozent auf der Verliererseite, auch Commerzbank und Deutsche Bank tendierten schwächer. Im Stoxx-50 standen auch Roche nach Aussagen zu einer schwachen Margenentwicklung unter Druck. Die Aktie verlor 3,3 Prozent.

Hugo Boss und Rational nach Zahlen sehr fest

Der Modekonzern Hugo Boss hat 2017 seine Jahresziele erreicht. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro. Die Warburg-Analysten attestieren einen vielversprechenden Quartalsausweis. Der Kurs zog um weitere 3,7 Prozent an, nachdem er schon am Montag deutlich gestiegen war.

Auch Rational legte überzeugende Geschäftszahlen vor. Der Umsatz des Großküchenkonzerns soll ersten Berechnungen zufolge 2017 um 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, die EBIT-Marge dagegen leicht auf 26,7 Prozent gefallen sein. Mit einer Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro bedankt sich das Unternehmen bei seinen Mitarbeitern. Auch die Aktionäre können sich freuen, die Aktie gewann 3,0 Prozent.

Der Chemiekonzern Covestro profitiert sowohl 2017 als auch darüber hinaus von der vor Weihnachten verabschiedeten Steuerreform in den USA. Für das abgelaufene Jahr erwartet das Unternehmen beim Konzernergebnis einen nicht zahlungswirksamen Sonderertrag von 85 Millionen Euro. Die Aktie gewann 0,2 Prozent.

