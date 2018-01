Berlin (ots) - Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit:



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag, 16. Januar 2018, die Abgeordneten benannt, die Mitglieder im Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages werden sollen:



Stephan Mayer



Armin Schuster



Prof. Dr. Patrick Sensburg



Die Einsetzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums und die Wahl seiner Mitglieder durch das Plenum des Deutschen Bundestages sind für Donnerstag, 18. Januar 2018, geplant.



