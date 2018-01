Berlin (ots) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag, 16. Januar 2018, die Abgeordneten benannt, die Mitglieder der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats werden sollen:



Peter Beyer Matern von Marschall Elisabeth Motschmann Dr. Andreas Nick Dr. Volker Ullrich Volkmar Vogel



Als Stellvertreter wurden benannt:



Sybille Benning Florian Hahn Jürgen Hardt Frank Heinrich Michael Hennrich Dr. Johann Wadephul



Die Wahl der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats durch das Plenum des Deutschen Bundestages ist für Donnerstag, 18. Januar 2018, geplant.



