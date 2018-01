Der Bierabsatz sinkt stetig, Hasseröder und Wernesgrüner hoffen auf die Rettung durch einen Finanzinvestor. Der Veltins-Chef prognostiziert der Bierbranche schwere Zeiten - und sieht dabei vor allem einen Gewinner.

Der Vergleich ist frappierend: 2017 kauften die Menschen in ganz Deutschland nur noch so viel Bier wie vor der Wiedervereinigung in Westdeutschland allein. Weitere 2,5 Prozent Absatzmenge gingen der Branche im vergangenen Jahr verloren. Das bleibt nicht ohne Folgen: Warsteiner versucht, mit Unternehmensberatern endlich wieder profitabel zu werden.

Der Weltkonzern AB Inbev will in Kürze einen Käufer für seine Marken Hasseröder und Wernesgrüner vorstellen und allein Beck's und seine Münchener Weißbiermarken behalten. "Es ist die Realität, dass es für die Branche nunmehr eher kontinuierlich abwärts als wieder aufwärts geht", warnet der Generalbevollmächtigte von Veltins, Michael Huber, am Dienstag.

Huber ist kein Mann der leisen Worte - und kann sich Lautstärke leisten. Seine Brauerei legte bei Menge und Umsatz zu. Mit 323 Millionen Euro Umsatz erzielte die Brauerei ein Umsatzplus von 2,5 Prozent, 804 Millionen Euro erzielte die Gruppe inklusive Hotels und Vertrieb.

Huber leistet sich nun sogar ein Investitionsprogramm: Mit 417 Millionen Euro will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...