16. Januar 2018

Co-Working-Segment wird erfolgreich ausgebaut

PSP Swiss Property hat zwei Mietverträge mit Co-Working-Anbietern abgeschlossen. Westhive wird 1'660 m2 in Zürich-West und Regus 1'700 m2 in Wallisellen mieten.

Westhive wird ab April 2018 an der Hardturmstrasse 161/Förrlibuckstrasse 150 in Zürich-West 1'660 m2 neu renovierte Flächen mieten und Co-Working-Räume für Start-ups und Unternehmen im Marketing und Technologiebereich anbieten.

Regus - bekannter Co-Working-Anbieter - wird ab Mitte 2018 1'700 m2 im "Businesspark Richtistrasse" in Wallisellen mieten. Regus ist bereits seit 2010 in der PSP-Liegenschaft am Steinentorberg 8/12, Basel, aktiv.

Die Bedeutung von Co-Working nimmt zu. PSP Swiss Property ist schon länger in diesem Mietersegment aktiv. Bestehende Mieter wie Satellite Office an der Bahnhofstrasse 10, Zürich, Spaces am Bleicherweg 10, Zürich, sowie Daycrunch am Limmatquai 4 und an der Hardturmstrasse 185, Zürich, bieten bereits Co-Working mit Sitzungszimmern, Büro- und Schulungsräumen in verschiedenen Formen (von Basisangeboten bis zu gehobenen Standards mit umfassenden Dienstleistungen) an.

PSP Swiss Property baut durch die Neuvermietungen ihre Expertise in diesem interessanten Segment aus und ist in Verhandlungen für weitere Co-Working-Standorte.

Weitere Informationen:

Adrian Murer, CIO · Tel. +41 (0)44 625 55 77 · Mobile +41 (0)76 420 26 27

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.0 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.2 Mrd. aus. Die 86 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich.

PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

