Das katalanische Parlament kommt an diesem Mittwoch zum ersten Mal seit den Wahlen am 21. Dezember zusammen - und trifft gleich eine folgenschwere Entscheidung, die in einer Verfassungsklage enden könnte.

Der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien steht der nächste Showdown mit der Regierung in Madrid bevor. Am morgigen Mittwoch konstituiert sich das katalanische Parlament zum ersten Mal seit den Wahlen am 21. Dezember. Allein das Datum birgt Sprengstoff: Der Ältestenrat des Parlaments legt morgen fest, welche Abgeordneten ein Stimmrecht besitzen und noch am selben Tag das Präsidium wählen können. Diese Entscheidung ist deshalb problematisch, weil drei Abgeordnete im Gefängnis sitzen und fünf vor der spanischen Justiz nach Brüssel geflohen sind, darunter auch Ex-Präsident Carles Puigdemont. Sollte der Ältestenrat entscheiden, dass die fünf Brüsseler ein Stimmrecht haben, würden er gegen die herrschende Rechtsmeinung verstoßen - und eine Klage vor dem Verfassungsgericht riskieren.

Der Grund: Die fünf Exil-Katalanen können nicht zu den Abstimmungen im Parlament erscheinen, weil gegen sie ein Haftbefehl in Spanien vorliegt. Sie müssten ihre Stimmen deshalb an einen anderen Abgeordneten delegieren. Das sieht die Geschäftsordnung des Parlaments eigentlich aber nur für Abgeordnete in Elternzeit, Kranke oder bei "längerer Verhinderung" vor.

Genau diese ...

