Bundesbank-Chef Weidmann fordert ein Auslaufen der EZB-Anleihenkäufe in diesem Jahr. Die Käufe hätten nicht vernachlässigbare negative Wirkungen. In der EZB nahmen zuletzt die Stimmen zu, die in die gleiche Kerbe schlagen.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich für ein Auslaufen des billionenschweren Anleihen-Kaufprogramms der EZB in diesem Jahr ausgesprochen. "Das hielte ich aus heutiger Sicht für angemessen", sagte Weidmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" laut einem Vorabbericht aus der Mittwochausgabe.

Die Käufe hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...