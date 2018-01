Lieber Leser,

in der vergangenen Woche hat die Anglo American Aktie mit einem deutlichen Plus von mehr als 9 % abgeschlossen. Charttechnisch betrachtet hat sie damit eine wichtige Widerstandszone durchbrochen. Im Preisbereich zwischen 16,60 und 17,00 GBP je Aktie lagen auch die Hochs aus den Jahren 2013 und 2014. Diese Hochs markierten den Start des starken Kursverfalls, der sich zwischen 2014 und 2016 ereignete. Die Aktie verlor in diesem Zeitraum mehr als 85 % an Wert.

David Iusow-Klassen

