Frankfurt (ots) - Russell M. Nelson ist der neue Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Das wurde heute, am Dienstag, den 16. Januar 2018, in Salt Lake City (USA) bekanntgegeben. Präsident Nelson, 93, tritt die Nachfolge von Präsident Thomas S. Monson an, der am 2. Januar 2018 verstarb. Als Präsident der Kirche führt er eine weltweite Glaubensgemeinschaft mit über 16 Millionen Mitgliedern an.



Er hat Präsident Dallin H. Oaks, 85, als Ersten Ratgeber und Präsident Henry B. Eyring, 84, als Zweiten Ratgeber berufen, mit ihm in der Ersten Präsidentschaft, dem obersten Führungsgremium der Kirche, tätig zu sein.



Präsident Russell M. Nelson wurde am 7. April 1984 als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage berufen. Am 15. Juli 2015 wurde er von Präsident Thomas S. Monson zum Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel eingesetzt.



Dr. Nelson ist ein international anerkannter Chirurg und Forscher im medizinischen Bereich; er wurde 1945 an der University of Utah zum Bachelor of Arts und schloss dort 1947 sein Medizinstudium ab. Zu den Absolventenvereinigungen, denen er angehört, zählen Phi Beta Kappa und Alpha Omega Alpha. Seine Facharztausbildung zum Chirurgen beendete er am Massachusetts General Hospital in Boston und an der University of Minnesota, an der er 1954 seinen Doktortitel erwarb. Ihm wurden ferner einige Ehrendoktortitel verliehen: 1970 in Naturwissenschaften von der Brigham-Young-Universität, 1989 in Medizin von der Utah State University und 1994 in Philologie vom Snow College.



Beruflich war er unter anderem als Professor für Chirurgie in der Forschung tätig, als Betreuer der Assistenzärzte im Fachbereich Thoraxchirurgie an der University of Utah und als Vorsitzender der Thoraxchirurgie am LDS Hospital in Salt Lake City. Elder Nelson hat zahlreiche Veröffentlichungen und Kapitel in Medizinlehrbüchern verfasst und vor seiner Berufung als Generalautorität überall in den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern Fachvorträge gehalten. Er hat sehr viele Auszeichnungen und Preise erhalten, unter anderem den Distinguished Alumni Award von der University of Utah, den Heart of Gold Award von der amerikanischen Herzgesellschaft, eine Würdigung dieser Gesellschaft für seine Verdienste im Ausland sowie den Golden Plate Award, der von der amerikanischen Akademie für besondere Leistungen verliehen wird. Von drei Universitäten in der Volksrepublik China wurde ihm eine Ehrenprofessur angetragen.



Dr. Nelson war auch Präsident der Gesellschaft für Gefäßchirurgie, Vorsitzender des amerikanischen Dachverbands für Thoraxchirurgie, Vorsitzender des Rates für kardiovaskuläre Chirurgie der amerikanischen Herzgesellschaft und Präsident der Ärztekammer von Utah.



Sein Name erscheint im Who's Who in the World, Who's Who in America und Who's Who in Religion (Verzeichnisse namhafter Persönlichkeiten weltweit, in Amerika und im Bereich Religion). Elder Nelson hatte in der Kirche zahlreiche verantwortungsvolle Aufgaben. Er war von 1964 bis Juni 1971 Präsident des Pfahles Bonneville, als er als Präsident der Sonntagsschule berufen wurde. Vor seiner Berufung ins Kollegium der Zwölf war er Regionalrepräsentant in der Region Kearns in Utah. Zuvor war er schon einmal Regionalrepräsentant gewesen, und zwar für die Brigham-Young-Universität.



Elder Nelson wurde am 9. September 1924 als Sohn von Marion C. Nelson und Edna, geb. Anderson, geboren. Aus der Ehe mit seiner Frau Dantzel, geb. White, gingen zehn Kinder hervor. Schwester Nelson verstarb im Februar 2005. Im April 2006 heiratete er Wendy L. Watson.



