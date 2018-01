Lieber Leser,

ein leichtes Plus konnte die Agnico Eagle Mines Aktie in der vergangenen Woche verzeichnen, nachdem sie innerhalb der Woche zeitweise im Minus notierte. Charttechnisch betrachtet blieb die Aktie damit jedoch oberhalb des zuvor überschrittenen 200-Wochen-Durschnitts. In den letzten fünf Wochen hat sich die Aktie um 11 % auf 47,2 US-Dollar je Aktie erholen können. Das nächste technische Ziel liegt im Bereich bei 49 US-Dollar je Aktie und damit ca. 4 % am dem aktuellen Preisniveau ... (David Iusow-Klassen)

