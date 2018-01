TORONTO, ON ET PARIS, FRANCE--(Marketwired - January 16, 2018) - Index Exchange est fier d'annoncer son expansion en France pour rejoindre des éditeurs et des acheteurs locaux cherchant à tester de nouvelles solutions "header bidding". Selon eMarketer, les dépenses d'annonces publicitaires programmatiques devraient atteindre 751,5 millions d'euros en France d'ici fin 2018. La publicité programmatique continue de croÃtre, avec l'adoption des "header", Index s'associe aux participants dans le paysage programmatique, afin d'offrir plus de choix, confiance et, une vision transparente des conditions actuelles du marché.

L'émergence d'Index en France a été stimulée par une base d'éditeurs de pointe qui était prête à tirer parti de la nouvelle technologie pour en tirer des revenus», a déclaré Andrew Casale, président et chef de la direction d'Index Exchange. "Nous sommes ravis d'avoir une empreinte physique en France et, de tirer les enseignements des acheteurs et, des éditeurs pour soutenir davantage l'industrie."

Le nouveau bureau d'Index est situé en plein cÅ"ur de Paris ( Paris 9eme) et accueille déjà les employés Francais de l'entreprise, dont Louis Terme, récemment nommé Directeur du Developpement Commercial, qui sera chargé de construire les relations d'Index avec les agences et les DSP. Charles Emeriau, Directeur du développement des éditeurs, continuera à diriger les efforts de croissance des éditeurs en France.

"Nous avons travaillé avec des éditeurs francais au cours de la derniere année, et nous espérons que l'ouverture de nos portes à Paris offrira un soutien plus important et plus efficace à nos partenaires", a déclaré James Prudhomme, directeur général, EMEA d'Index Exchange. "Nous sommes impatients de construire plus de liens avec la communauté programmatique et de travailler avec nos partenaires pour naviguer dans les progres de l'écosysteme."

Dans le cadre de son investissement en cours en France, Index Exchange a organisé son premier événement à Paris à l'hôtel Shangri-La, à la fin de l'année derniere. L'événement comprenait des remarques introductives d'Andrew Casale, suivies d'un panel animé par Michel Juvillier de MJ Consulting: «Le chemin vers la transparence: une meilleure compréhension de la publicité programmatique» avec des experts du secteur: Adverline, Groupe Prisma et NetBooster. Pour un récapitulatif vidéo sur l'événement, rendez-vous sur le lien suivant: https://vimeo.com/247034275

À propos d'Index Exchange:

Index Exchange est un marché publicitaire mondial où les sociétés de médias numériques de premier plan vendent leurs impressions publicitaires de maniere transparente et en temps réel. Construit sur des piliers de neutralité, d'ouverture et de technologie fiable, Index est l'échange d'annonces auquel les entreprises médiatiques font le plus confiance. L'unique objectif d'Index reste de relier massivement les entreprises de médias à une demande premium. Visitez Index Exchange sur www.indexexchange.com ou @indexexchange pour plus d'informations.

