Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 13.248 und somit 45 Punkte über dem Schlusskurs 13.200 vom Montag. Das Tief lag bei 13.196 (MOB Marke), das Hoch wurde bei 13.351 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Seit langer Zeit erwähne ich in den Ausblicken die Widerstandszone 13.341- 13.404 und dass Dax erst oberhalb dieser Zone höhere Ziele anlaufen kann. Am Dienstag schien ...

