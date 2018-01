FRANKFURT (Dow Jones)--Negative Impulse von der Wall Street, wo die Kurse ihre neuen Rekordmarken nicht halten konnten und sogar ins Minus drehten, haben auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Dienstag belastet. Dazu kam, dass sich der Euro am Abend von seinem zwischenzeitlichen Rücksetzer wieder erholte, was speziell für Aktien exportorientierter Unternehmen ungünstig ist. Die Umsätze seien durchweg lebhaft gewesen, berichtete ein Händler. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es dabei nicht gegeben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.157 13.246 -0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2018 16:27 ET (21:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.