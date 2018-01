Continuum gibt Vertriebspartnerschaft mit renommiertem Distributor in der Benelux-Region bekannt

Continuum, exklusiver Anbieter der einzigen vertikal integrierten IT- Bereitstellungsplattform, die es MSPs ermöglicht, schnell und profitabel zu skalieren, gab heute die Unterzeichnung einer Vertriebsvereinbarung mit Portland Europe bekannt, einem führenden Distributor von skalierbaren Softwarelösungen für den Wiederkäufer-Vertriebskanal in der Benelux-Region.

Durch die Partnerschaft erhält das umfangreiche Netzwerk der Managed Solution Provider (MSP) von Portland Europe in der Benelux-Region Zugang zur vollständig gemanagten Plattform für Fernüberwachung und -Management (Remote Monitoring and Management, RMM) von Continuum, die auf dem Network Operations Center (NOC) des Unternehmens beruht.

Die Plattform von Continuum hat sich bei MSP bewährt und ermöglicht es ihnen, Tausende von Kunden-Endpunkten effizient zu verwalten, sodass sie die freiwerdenden Ressourcen für anspruchsvollere, rentablere Aufgaben nutzen können, da qualifizierte IT-Mitarbeiter äußerst begehrt sind. Die Kunden von Portland Europe werden von der Rolle Continuums als zentraler Ansprechpartner sowie dem fundierten Verständnis der europäischen Kultur und des europäischen Marktes profitieren, sodass sie nicht mit mehreren Anbietern arbeiten müssen.

"Wir freuen uns sehr über unsere Beziehung zu Continuum", sagte George van Brugge, Gründer von Portland Europe. "Das Unternehmen füllt eine wichtige Lücke im MSP-orientierten Portfolio von Portland. Die SOC- und NOC-Dienstleistungen von Continuum sind ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit von MSPs. Mit dem Rund-um-die Uhr-Service von Continuum müssen sich MSPs keine Sorgen um das Wohl ihrer Endkunden machen. Angesichts der heutigen Cyberbedrohungen müssen MSPs dafür sorgen, dass die Infrastruktur ihrer Kunden auch außerhalb der Arbeitszeit sicher ist, ohne dass zusätzliche teure Mitarbeiter eingestellt werden müssen, die diese Aufgaben übernehmen können."

Für Continuum bedeutet die Vereinbarung mit Portland Europe den Ausbau der internationalen Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, die Marktpräsenz in der EMEA-Region zu erhöhen und die MSP-Rentabilität mit seinem bewährten Geschäftsmodell zu steigern.

"Durch die Partnerschaft mit erstklassigen Unternehmen wie Portland Europe, die starke Beziehungen zu Wiederverkäufern und Partnern in der europäischen Region unterhalten, können wir unsere erstklassigen Produkte und Dienstleistungen viel schneller auf den Markt bringen", sagte Paul Balkwell, Vice President of International Sales bei Continuum. "Diese Vereinbarung unterstreicht nicht nur unser Engagement für Managed Service Provider in den Benelux-Ländern, sondern ist auch Zeichen unseres anhaltenden Erfolgs bei der Steigerung unserer weltweiten Reichweite."

Über Continuum

Continuum stärkt Anbieter gemanagter IT-Dienste durch die Bereitstellung der Technologieplattform, Services und Prozesse, die sie benötigen, um das IT-Management zu vereinfachen und ihren kleinen und mittelständischen Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Das vertikal integrierte Bereitstellungsmodell von Continuum kombiniert eine beispiellose SaaS-basierte Technologie-Suite mit einem erstklassigen NOC und Helpdesk, die es ihnen nicht nur ermöglichen, die IT-Umgebungen ihrer Kunden aus der Ferne von einer einzigen Oberfläche aus zu überwachen, zu verwalten, zu schützen und zu sichern, sondern auch schnell und profitabel zu skalieren. Continuum beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und überwacht mehr als eine Million Endpunkte für seine 5.800 Partner, darunter IT-Dienstleister, die mehr als 60.000 KMU-Kunden betreuen, und Webhosting-Anbieter, die über 250.000 Server mit der BDR-Produktreihe von Continuum schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.continuum.net und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @FollowContinuum.

Über Portland Europe

Portland vertreibt ausschließlich über Wiederverkäufer innovative, auf KMU ausgerichtete Software. Portland setzt auf weltweit skalierbare Software von ambitionierten Entwicklern, die besser und kostengünstiger als herkömmliche Lösungen ist. Damit schafft Portland Möglichkeiten für Wiederverkäufer und deren Kunden, während Entwickler in Portland einen Partner für den Zugang zu den Benelux-Staaten finden. Weitere Informationen unter www.portland.eu.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180116006867/de/

Contacts:

March Communications für Continuum

Rebecca Ferrick, +1-617-960-9857

continuum@marchcomms.com