Glennmont Partners hat seine Investitionskapazitäten im Bereich Infrastruktur für saubere Energie erweitert und verfügt nun über drei verwaltete Fonds Fonds I (2010) und Fonds II (2013), die bereits vollumfänglich investiert sind, und nun einen neuen dritten Fonds (2017). Das Unternehmen sieht sich nun nach Gelegenheiten für ein Portfolio von Infrastrukturprojekten für saubere Energie in Europa um. Glennmont ist einer der größten Investoren in Europa mit exklusivem Investitionsfokus auf Infrastruktur für saubere Energie. Die Meldung erfolgt im Anschluss an die erfolgreiche Neufinanzierung des italienischen Windenergieportfolios von Glennmont mit 245 MW im Oktober und der Umfinanzierung der Strohbiomassenanlage in Sleaford im September. Dies bedeutet, dass im ganzen Jahr 2017 Kapital von rund 340 Millionen Euro beschafft wurde.

Die von Glennmont verfolgte Strategie steht weiterhin im Einklang mit seinen früheren Erfahrungen: Das Unternehmen sucht Investitionschancen in Sonnenenergie, On- und Offshore-Windparks, Bioenergie und kleine Wasserkraftwerke im gesamten europäischen Wirtschaftsraum. Bevorzugt werden dabei in der Planung befindliche und kürzlich in Betrieb genommene Anlagen mit stabilen, voraussehbaren Barerträgen, die auf regulierten und vertraglich vereinbarten Einnahmen basieren.

Die Investitionsstrategie von Glennmont entspricht der seiner früheren Portfolios von 355 MW bzw. 500 MW und verdeutlicht die zunehmende Bedeutung sauberer Energie im europäischen Energieportfolio. Bedenken bezüglich reduzierter Rentabilität aufgrund abnehmender staatlicher Unterstützungsprogramme wurden einerseits durch sinkende Kosten des erzeugten erneuerbaren Stroms ausgeglichen und andererseits auch durch zahlreiche neue Wege zum Markt für den Strom, wie etwa der PPA-Markt für Unternehmen, sowie durch die Verlängerung einer Reihe staatlicher Fördersysteme.

In einer Stellungnahme zur Suche nach Investitionsmöglichkeiten sagte Joost Bergsma, CEO von Glennmont:

"Glennmont ist weiterhin davon überzeugt, dass der Markt für saubere Energie attraktiv für Anleger ist, und wir freuen uns, die Investitionskapazitäten erweitert zu haben, denn dies versetzt uns in die Lage, weiteren Wert in einem diversifizierten Portfolio von Stromerzeugungsanlagen zu suchen und zu schaffen. Als Glennmont 2007 gegründet wurde, waren wir uns darüber im Klaren, dass wir mit unserem Spezialfokus auf Investitionen in Infrastruktur für saubere Energie einen Standard für die Branche für saubere Energie setzen könnten. Unsere Investment- und Asset-Management-Teams arbeiten zusammen, um einige der besten Vermögenswerte für saubere Stromerzeugung in Europa ausfindig zu machen, zu sichern und ihren Wert zu steigern."

Christopher Knowles, Leiter des Infrastructure Fund und Climate Action Teams der EIB, sagte dazu: "Die EIB begrüßt die Ankündigung seitens Glennmont Partners, dass es in den Investitionsmarkt für saubere Energie zurückkehrt und seinen dritten Fonds für saubere Energie investiert. Diese Nachricht verdeutlicht die Dynamik hinter der globalen Verschiebung zu kohlenstoffarmen Technologien, die wir derzeit beobachten. Da die Investitionen in saubere, erneuerbare Energie derzeit Rekordhöhen erreichen, dürfen wir uns auf ein ebenso erfolgreiches Jahr 2018 freuen, wenn wir Innovation weiter vorantreiben, hochwertige Arbeitsplätze schaffen und den Klimawandel bekämpfen."

Glennmont würdigt die finanzielle Unterstützung, die von der Europäischen Investitionsbank bereitgestellt wurde, mit Unterlegung seitens der Europäischen Union durch Vorteile von einer Garantie der Europäischen Union unter dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen ("EFSI ") im Anschluss an eine Vereinbarung über die Verwaltung des EFSI und über die von der Europäischen Union gegebene EU-Garantie, unterzeichnet am 22. Juli 2015 von der EIB und der Europäischen Union, in der gültigen Fassung, ergänzt oder aktualisiert (die "EFSI-Vereinbarung

Glennmont Partners ist einer der größten Fondsmanager Europas, der sich ausschließlich auf Investitionen in Infrastruktur für saubere Energie konzentriert. Er beschafft langfristiges Kapital für Investitionen in alternative Stromerzeugungsprojekte wie Windparks, Biomassekraftwerke, Solarparks und Kleinwasserkraftwerke ein. Seine sorgfältig ausgewählten, risikogemanagten Beteiligungen erreichen eine nachhaltige Performance und planbare Renditen über Zeiträume von 10 Jahren oder mehr. Glennmont verfügt über ein Portfolio von mehr als 840 Megawatt aus einer gemischten regenerativen Stromerzeugung, das den Investoren ausgeglichene Erträge und Renditen bietet. Das Team in London arbeitet seit 2007 zusammen und hat sich den Ruf erworben, intelligente, langfristige Investments zu tätigen, die absolute Renditen erzielen.

Im folgenden Video wird das SER-Portfolio kurz vorgestellt: http://www.glennmont.com/news- media/asset-videos/.

