Lasst die Genossen mal in Ruhe: Vor dem SPD-Parteitag am Sonntag hat Volker Kauder seine Unionskollegen dazu aufgefordert, die zukünftigen möglichen Koalitionspartner ihre Entscheidung in Ruhe treffen zu lassen.

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat CDU und CSU zur Zurückhaltung gegenüber der SPD aufgefordert. "Ich rate uns allen, die SPD jetzt ihre Arbeit machen zu lassen", sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend bei einem Treffen des Parlamentskreises Mittelstand der Fraktion in Berlin. Die Lage sei für die SPD vor ihren Parteitag am Wochenende nicht einfach. "Ich kann im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...