TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: Alstom Q3 Aufträge und Umsatz 07:00 NL: ASML Holding Jahreszahlen 07:30 F: Casino Q4 Umsatz 08:00 EU: Acea Pkw-Neuzulassungen 12/17 08:00 D: Zalando Q4 Trading Update 08:00 GB: Burberry Q3 Trading Update 08:00 D: VW Konzern Absatz 12/17 12:45 USA: Bank of America Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs Q4-Zahlen 17:45 F: Carrefour Q4 Umsatz 22:10 USA: Alcoa Q4-Zahlen 22:30 AU: BHP Billiton Q2 Production Report TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Tiffany & Co Umsatz 12/17 USA: Micron Technology Hauptversammlung USA: Xilinx Q3-Zahlen USA: Charles Schwab Q4-Zahlen USA: US Bancorp Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EU: Bauproduktion 11/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 11:30 EU: Anleihen Volumen: 1,5 Mrd EUR Laufzeit: 30 Jahre 15:15 USA: Industrieproduktion 12/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/17 16:00 USA: NAHB-Index 01/18 20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk zum deutsch-französischen Reformkonzept für die Eurozone mit DIW-Präsident Marcel Fratzscher und ifo-Präsident Clemens Fuest, Berlin 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen von Lehrern gegen das Streikverbot für Beamte, Karlsruhe 11:00 D: Pk von Energie-Unternehmen zu den Offshore-Windenergie- Ausbauzahlungen 2017 und Ausblick auf 2018, Berlin + Erwartungen an die neue Bundesregierung D: Erster Pressetag zur Internationalen Grünen Woche in Berlin 11:00 h Eröffnungs-Pk 12:00 h Pk Verbraucherzentrale Bundesverband D: OLG Düsseldorf verhandelt über Klagen von Netzbetreibern wegen gesenkter Garantierenditen für Strom- und Gasnetze E: Neues Parlament Kataloniens tritt erstmals zusammen 11:00 D: Pk Entwicklung Agribusiness-Sektor 2017 und Ausblick 2018, Hannover 17:30 GB: Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht Bericht über globale Risiken 2018 D: Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt (bis 17.1.18) USA: Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

