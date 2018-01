General Electric - einstmals das wertvollste Unternehmen der Welt - droht die Aufspaltung. Die Pläne werden just an dem Tag bekannt, an dem GE-Chef John Flannery eine weitere Milliarden-Belastung einräumen muss.

Nach 126 Jahren könnte General Electric auseinanderbrechen. Anlass ist eine katastrophale Nachricht von der Finanzsparte GE Capital. Der Mischkonzern muss für vor Jahrzehnten abgeschlossene Pflegeversicherungen mindestens 6,2 Milliarden Dollar zurückstellen, mehr als doppelt so viel wie erwartet. Die Aktie fiel am Dienstag um gut 3,5 Prozent.

Die Reaktion der Börsen ist verständlich. Anleger hatten nach den vielen schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen nicht mit einer weiteren Katastrophenmeldung gerechnet. Die Belastung in dem Ausmaß sei zu einem Zeitpunkt, in dem sich das Unternehmen nach vorne ausrichte, "tief enttäuschend", sagte GE-Chef John Flannery.

Jetzt reagiert Flannery mit einer Radikalkur. Auf einer Telefonkonferenz mit Analysten schloss er eine Holdingstruktur für GE nicht mehr aus. Einzelne Geschäftsbereiche wie Flugzeugmotoren, Gasturbinen oder Gesundheit könnten an die Börse gebracht werden. ...

