Mehr SUVs, weniger Pkws und Milliarden für Elektro-Autos. So sieht die Strategie des immer noch frischen Ford-Chefs Jim Hackett aus. Das vergangene Jahr hat das Unternehmen schlechter beendet als erwartet.

Elf Milliarden Dollar für Elektro-Autos. Zehn Prozent mehr SUVs und zehn Prozent weniger normale PKWs. So sieht das Rezept des seit sieben Monaten amtierenden Vorstandsvorsitzenden von Ford, Jim Hackett, aus. Aber auch eine schlechte Nachricht hat das Unternehmen am Rande der Automesse in Detroit verkündet: Im vergangenen Jahr hat Ford schlechter verdient als erwartet und rechnet auch im laufenden Jahr mit einem Gewinnrückgang.

Hackett ist angetreten, um Ford wieder nach vorne zu bringen. Neue Technologien setzen den zweitgrößten amerikanischen Autokonzern seit einiger Zeit unter Druck. In vielen Bereichen hinkt Ford nach Ansicht von Investoren und Kunden den Konkurrenten hinterher. Mit dem 62-jährigen Hackett, der seine Karriere mit Büromöbeln gemacht hat, soll es nun ein Branchenferner richten.

"Wir sind von der Fitness des Unternehmens her nicht dort, wo wir sein sollten", räumt Hackett ein. Er ist am Dienstagabend zum Kongress von des Branchenblatts "Automotive News" gekommen, um seine Vision der Dinge darzulegen. Im dunkelblau-karierten Anzug mit grauem V-Kragen-Pullover über ...

