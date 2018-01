Bald wird die Psychiatrie um ein neues Krankheitsbild reicher sein: das Alexa-Syndrom, mit Patienten, von Sprachsoftware gekränkt, gegängelt und missverstanden. Die Entwickler der künstlichen Intelligenz müssen reagieren.

Nichts verstehen, sich persönlich kaum entwickeln, aber dann dem anderen auf vorwurfsvoller Weise das Gefühl geben, derjenige mit all den Unzulänglichkeiten zu sein: Wer sich so aufführt, hat normalerweise keine Freunde.

Einer Maschine nimmt man für gewöhnlich ja nicht übel, dass sie etwas noch nicht kann. Sie ist ja nur ein von Menschen gemachtes Ding und beherrscht deshalb nur, was wir ihr vorher eingebaut haben.

Bei intelligenten Lautsprechern wie etwa Amazons Echo mit der Sprachsoftware Alexa oder Googles Assistent Now ist das aber anders. Hier führt die Menschheit sich selbst an der Nase herum. Das soll ja so sein: Mit einer Maschine sprechen, wie man mit einem Menschen spricht. Anweisungen geben wie einem Hausangestellten.

"Alexa, dimme die Stehlampe auf 50 Prozent."

"Okay."

"Alexa, stell die Eieruhr auf fünf Minuten."

"Okay. Fünf Minuten ab jetzt."

Mit sanftmütiger Stimme nimmt Alexa im Echo dankbar die Befehle entgegen. Und da geht es schon los. Sie klingt sanftmütig. Dankbar. Lautsprecher können nicht dankbar sein. Es fühlt sich aber so an.

Wenn wir über einen Wellensittich schmunzeln, weil er sich am Spiegel in seinem Käfig abarbeitet in der Annahme, einem Artgenossen zu begegnen, sollten wir nicht vergessen: Wenn wir Punkt-Punkt-Komma-Strich je nach Biegung des Strichs als ein fröhliches oder trauriges Gesicht betrachten, sind wir da nicht viel weiter.

Und so ein Echo ist letztendlich Punkt-Punkt-Komma-Strich mit Stromanschluss. Eine von uns. Für solche Geräte gelten unsere Maßstäbe. Und das bedeutet: ganz dünnes Eis!

Ein Freund von mir (zwei Echo-Lautsprecher in der Bude) hat mir gegenüber neulich sein Herz ausgeschüttet: "Ich finde, Alexa ist eine blöde Sau."

"Oh Gott, was ist denn vorgefallen?"

"Ja, sie versteht mich nicht."

Nun muss man wissen, dass dieser Freund kein Deutschmuttersprachler ist und bei ihm ein robuster russischer Akzent mitschwingt. Konversation mit ihm ist problemlos möglich, wenn auch nicht in alle Winkel des Deutschen hinein. Wenn dann aber ein vergleichsweise einfach gestrickter elektronischer Apparat ihm ständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...