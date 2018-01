Exeter - Surfer haben drei Mal so häufig antibiotikaresistente Kolibakterien (E. coli) im Darm wie andere Strandbesucher. Das hat eine Studie der University of Exeter ergeben. Das hängt wohl damit zusammen, dass Surfer beim Sport etwa zehn Mal so viel Meerwasser schlucken wie Schwimmer - und damit auch die gefährlichen Keime, die durch Abwässer jeglicher Art in die Weltmeere gelangen.

Resistenz-Ausbreitung

Antibiotikaresistente Keime sind eines der wichtigsten Probleme im modernen Gesundheitswesen. "Wir müssen dringend mehr darüber erfahren, wie Menschen solchen Bakterien ausgesetzt werden und wie diese unseren Darm bevölkern", meint Studienleiterin Anne Leonard. Die aktuelle Studie diente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...