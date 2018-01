Zürich (awp/sda) - Die UBS schafft in Manno TI ein Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz, Analytik und Innovation. Die Grossbank will in diesem Zentrum bis zu 80 neue Stellen für hochqualifizierte Arbeitnehmende im Technologiebereich schaffen. Die Standortwahl fiel laut Harald Egger, dem Leiter Group Sourcing bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...