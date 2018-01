SPD-Chef Schulz kämpft um Zustimmung für Koalitionsgespräche. Doch immer noch herrscht unter den Genossen Unmut über die Sondierungsergebnisse. Auch die Frauen in der SPD melden Nachbesserungsbedarf an.

Für SPD-Chef Martin Schulz ist die Sache klar. An den Sondierungsergebnissen gebe es "nichts kleinzureden", sagte er. Die SPD habe in den Gesprächen mit der Union natürlich nicht alles bekommen. "Aber das, was wir durchgesetzt haben, rechtfertigt die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen."

Die Messlatte für solche konkreten Gespräche liegt für manche Genossen deutlich höher als das in den Sondierungen Erreichte. Die Vorsitzende der Frauen in der SPD, Familien-Staatssekretärin Elke Ferner, hält etwa die Sondierungsergebnisse zur Gleichstellung von Frauen und Männern für ungenügend. "Die Sondierungsergebnisse können nicht das letzte Wort sein. Wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommt, müssen weitere Schritte vereinbart werden", sagte Ferner dem Handelsblatt. "Den Meilensteinen der letzten Wahlperiode müssen weitere folgen."

Ferner sieht etwa Verbesserungsbedarf bei der Frauenquote von 30-Prozent, die bisher nur für Aufsichtsräte gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Zahl der Unternehmen mit fester Quote müsse erhöht werden, "wenn möglich auch in Vorständen", sagte die SPD-Politikerin. Außerdem deutete sie eine weitere Stärkung der Rechte der Frauen bei "festgestellter Lohndiskriminierung" an.

In wenigen Absätzen widmen sich Union und SPD in ihrem Sondierungsabschlusspapier dem Thema Gleichstellung von Frauen und Männern. Angestrebt wird etwa, die "Wirksamkeit" ...

