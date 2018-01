Orascom Development Holding AG: setzt Umsetzung der Strategie fort und plant Expansion in Oman und Montenegro

Orascom Development Holding setzt Umsetzung der Strategie fort und plant Expansion in Oman und Montenegro

Altdorf, 17. Januar 2018 - Im Juni 2016 gab Orascom Development Holding AG (Orascom Development) bekannt, dass die künftige Strategie auf drei Pfeilern basieren wird: die Verbesserung der operativen Performance, die Stärkung der Bilanz sowie die Neupositionierung und Weiterentwicklung der Marke Orascom Development.

Diese strategischen Leitlinien wurden mit folgenden Massnahmen erfolgreich umgesetzt:

- Am 25. Mai 2017 hat Orascom Development das Delisting der Egyptian Depositary Receipts (EDRs) des Unternehmens von der EGX erfolgreich abgeschlossen.

- Die operative Leistung der Gruppe wurde im Jahr 2017 verbessert, wie eine Steigerung der Immobilienverkäufe auf CHF 125.4 Mio. (Vorjahr: CHF 115.2 Mio.) infolge mehrerer neuer Objekte in allen Destinationen unterstreicht. In El Gouna, Ägypten, blieb der Umsatz in Schweizer Franken trotz der Abwertung des ägyptischen Pfunds um rund 50% gegenüber dem Schweizer Franken stabil, während die beiden Destinationen im Oman, Hawana Salalah und Jebel Sifah, 2017 einen Anstieg des Verkaufswerts um 53% gegenüber 2016 verzeichneten.

- Die Expansionspläne im Hotelbereich wurden fortgesetzt und im Laufe des Jahres 2017 kamen 265 Zimmer in den Golfhotels hinzu. Im Dezember 2017 wurden 120 neue Hotelzimmer in Hawana Salalah, Oman, eröffnet, die bereits in der ersten Woche nach Eröffnung eine Auslastung von 93% verzeichneten; und 145 neue Zimmer in The Cove, VAE, wurden im Mai 2017 eröffnet, wobei im Dezember 2017 eine Auslastung von 70% verzeichnet wurde.

- El Gouna, Ägypten, konsolidierte seine führende Marktposition in der ägyptischen Tourismusbranche. Die im Januar 2017 erfolgreich eingeführte neue Hotel-Managementstrategie sowie der Beginn der Renovierung von sechs Hotels führten zu einer Steigerung der operativen Effizienz und damit zu höheren Belegungsraten und Zimmerpreisen.

- Im Segment Destinationsmanagement wurden mehrere Aktivitäten lanciert, welche die Destinationen attraktiver machen und ihre Positionierung weiter schärfen.

Orascom Development wird 2018 auf den guten Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres aufbauen und seine Wachstumspläne in Oman und Montenegro weiter vorantreiben. Es ist geplant, weitere Hotelzimmer und Infrastruktur in beiden Destinationen hinzuzufügen. Aktuell wird der Bau des Chedi-Hotels, des Hafens und der Einzelhandelsgeschäfte in Montenegro abgeschlossen, welche voraussichtlich im Sommer 2018 den Betrieb aufnehmen werden. Ausserdem ist geplant, weitere Zimmer und ein neues Hotel in Hawana Salalah im Oman zu eröffnen. Die Finanzierung dieser geplanten Erweiterungen wird durch verschiedene mittel- und langfristige Finanzierungsinstrumente sichergestellt werden, die derzeit sowohl auf Konzernebene als auch auf der Ebene der Destinationen evaluiert werden. Orascom Development wird deshalb Gespräche mit Finanzintermediären und Kapitalgebern aufnehmen hinsichtlich der möglichen Ausgabe öffentlich oder privat platzierter festverzinslicher Finanzierungsinstrumente.

Gleichzeitig wird Orascom Development weiterhin die Bilanzstruktur optimieren und das Vorhaben zur Reduzierung und Restrukturierung der Schulden der ägyptischen Tochtergesellschaft fortsetzen. Die Verschuldung auf Stufe der ägyptischen Tochtergesellschaft wurde bisher um CHF 52.5 Mio. (EGP 883 Mio.) reduziert. Für 2018 ist geplant, die Verschuldung durch den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktiva und durch erwirtschaftete Mittel aus dem operativen Geschäft um weitere CHF 44.2 Mio. bis CHF 55.2 Mio ( EGP 800 bis EGP 1 Mrd.) zu reduzieren.

CEO Khaled Bichara kommentierte: "2017 war ein Jahr des Wandels, des Übergangs und des Wachstums. Wir haben sorgfältig daran gearbeitet, im Rahmen des Destinationen-basierten Modells eine Kultur des Unternehmertums in der Gruppe zu verankern, was zu erfolgreichen operativen und finanziellen Ergebnissen geführt hat. Im Jahr 2018 werden wir unser Kapital weiterhin umsichtig investieren, um das Wachstum voranzutreiben, und unsere Zeit und Ressourcen in eine stärkere und nachhaltige Organisation investieren."

Orascom Development wird die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017 am 5. April 2018 veröffentlichen.

Über Orascom Development Holding AG

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in Sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi, Fayoum und Harram City), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz.

Kontakt für Investors: Sara El Gawahergy Head of Investor Relations Tel: +202 246 18961 Tel: +41 418 74 17 11 Email: ir@orascomdh.com Kontakt für Medien: Philippe Blangey Partner Dynamics Group AG Tel: +41 432 68 32 35 Email: prb@dynamicsgroup.ch

