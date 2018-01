Moneycab.com: Herr Jauslin, das Schützenareal bestehend aus Klinik, Hotel und Gastronomie ist neu in eine Betriebs- und eine Immobiliengesellschaft vollkommen getrennt. Die grosse wirtschaftliche Schnittmenge ist jetzt die Miete. Wie langfristig sind die Verträge?

Conrad Jauslin: Formal rechtlich sind die Mietverträge tatsächlich auf 10 Jahre terminiert, mit der Option auf Verlängerung um zwei Mal fünf Jahre. Diese Terminierung ist aber in erster Linie gesetzt, um beiden Seiten, dem Betrieb und der Immobiliengesellschaft, Sicherheit für die langfristige Nutzung der Liegenschaften zu garantieren und notwendige Anpassungen der Mietverträge einfacher zu handhaben. Dies ist vor dem Hintergrund der grossen Umbauprojekte wichtig.

Schützen Rheinfelden AG (Klinik und Hotelbetriebe) und Schützen Rheinfelden Immobilien AG werden ab Oktober sogar von einer Dachstiftung kontrolliert. Damit sind Übernahmen von Dritten oder ein Verkauf an Investoren mit betriebsfremden Ideen quasi ausgeschlossen. Bestand denn da tatsächlich eine Gefahr?

Nein. Nicht nur die potentielle Übernahme von Dritten war die Motivation für diese Lösung, sondern die Sicherung der Selbstständigkeit und der Kontinuität.

Die «Stiftung für psychosomatische, ganzheitliche Medizin Rheinfelden" ist der bedeutendste Arbeitgeber der Region, wenn man von Feldschlösschen absieht. Wo arbeiten die meisten der gut 400 Mitarbeitenden?

Das Gesundheitswesen ist in Rheinfelden tatsächlich die grösste und bedeutendste Branche. Die vier grossen Betriebe sind unter dem Label "Rheinfelden medical" organisiert und arbeiten bestens zusammen. Mit den über 2'000 Mitarbeitenden arbeiten fast 30% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rheinfelden im Gesundheitswesen. Im "Schützen" arbeiten zwei Drittel der Mitarbeitenden im Klinikbereich; ein Drittel in der Hotellerie.

Ganzheitliche Medizin ist ja schon seit Jahren im Trend. Das sollte wohl die Betreibergesellschaft zu einem verlässlichen Mieter machen?

Ja, das ist sie.

Nimmt man die Mieterträge als Basis - im letzten Geschäftsjahr trotz Umbauten immerhin rund 2,5 Mio Franken - dann schlummern in den Buchwerten Ihrer fünf grossen Liegenschaften erhebliche stille Reserven. Würden Sie mir da zustimmen?

Vor dem Hintergrund der grossen Investitionen für die notwendigen Renovationsprojekte unserer Liegenschaften sind die Reserven absolut nötig.

Um- und Neubauten werden jetzt einiges an Geld kosten. Wann ist der letzte Stein gesetzt?

Nicht der Abschluss der Renovationsarbeiten steht im Vordergrund, sondern die richtige Abfolge der einzelnen Umbauprojekte, damit der Betrieb so wenig wie möglich beeinträchtigt wird und die Finanzierung sichergestellt ist. Dieses Jahr haben wir die Renovationen im Hotel Eden im Park und den Umbau Elsässerhof (die Klinikerweiterung) abgeschlossen. Nächstes Jahr wird der Umbau der Häuser an der Martinsgasse (die Administration) fertig werden. Im 2019/2020 steht das umfangreiche Renovationsprojekt Schützen an. Danach kann der Ersatzneubau Schiff ins Auge gefasst werden.

Lässt sich schon absehen, dass der Kostenrahmen eingehalten wird?

Die bauliche und gestalterische Erhaltung der wertvollen Bausubstanz unserer Liegenschaften steht ...

