The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US20826FAS56 CONOCOPHILLIPS 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US500630BY30 KOREA DEV.BK 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USU16109AU11 CHAR.COM.OPERAT. 17/28 BD02 BON USD N

CA RYCF XFRA XS0340256147 ROYAL BK CDA 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA N8EL XFRA XS0341439197 NED.WATERSCH. 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0408829793 SEV.TRENT U.F. 09/18MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0550979842 KLEPIERRE 10/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0875871005 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1013209017 SHIMAO PPTY HLDGS 14/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1074221703 SHUI ON DEV.HLDG14/19REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1099738079 BNP PARIBAS 14/29 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1169173785 INTER-AMER.DEV.BK 15/18 BD02 BON IDR N

CA VWYD XFRA XS1172224625 VOLKSW.FIN.SERV 15/18 MTN BD02 BON NOK N