The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3TB0000093 AUSTRALIA 2018 132 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A1CR6C4 AAREAL BANK MTN.HPF.S.87 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3J23 IKB DT.IND.BK.MTN 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB3XF6 BAY.LDSBK.IS.16/18 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B9Q3 DEKA STUFENZINS MTN 15/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0875034703 RABOBK NL (AU BR.) 13/18 BD00 BON AUD N

CA XFRA XS0875625062 NED.WATERSCH. 13/18 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA XS1165127009 CHINA SHENH O.C.C. 15/18 BD00 BON USD N

CA YEAM XFRA DE0002764198 K.F.W.IS.98/2018 R.213 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB03U7 LB.HESS.-THR.CAR.01K/2014 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2ES5 LB.HESS.THR.CARRARA01F/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4WE0 HSH NORDBANK ZS 1 15/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US38141GRC05 GOLDMAN SACHS GRP 13/18 BD01 BON USD N

CA CTPJ XFRA USU20030AF65 COMCAST 2047 REGS BD01 BON USD N

CA CTPK XFRA USU20030AG49 COMCAST 2049 REGS BD01 BON USD N

CA CTPL XFRA USU20030AH22 COMCAST 2052 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0758793342 CITIC 12/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0876382358 KRED.F.WIED.13/18 MTN NK BD01 BON NOK N

CA BN0F XFRA XS0877250497 B.N.G. 13/18 MTN BD01 BON MXN N

CA 0DYH XFRA XS0877571884 DNB BOLIGKRED. 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA R86F XFRA XS0905797113 RCI BANQUE 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA CH0184786181 BNZ INTERNAT.FDG 12-18 BD02 BON CHF N

CA CP7A XFRA US20826FAE60 CONOCOPHILLIPS 14/21 BD02 BON USD N

CA CP7F XFRA US20826FAJ57 CONOCOPHILLIPS 15/20 BD02 BON USD N