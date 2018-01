...und zwar nicht wie gewohnt in Form von Schokoriegeln und Co, sondern in Form des ganzen Süßigkeitengeschäfts in den USA. Für 2,8 Mrd. Franken (2,4 Mrd. Euro) geht es an den Nutella-Hersteller Ferrero. Der Deal soll gegen Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden.Wer jetzt an einen Radikalschlag denkt, der täuscht sich allerdings: Am internationalen Süßwarengeschäft will Nestle aus Vevey am Genfersee dagegen festhalten und dieses ausbauen, insbesondere die Schokoriegel-Marke KitKat.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info