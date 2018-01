(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Hast Du bereits dein Ausbildungsplatz für 2018 oder 2019 gefunden?

Berlin 17.01.2018 07:00

Nach Ausbildungsbeginn ist vor Ausbildungsbeginn - und so gilt es bereits jetzt neue Auszubildende für das Jahr 2018 zu suchen und zu finden. Wer einen geeigneten Auszubildenden einstellen will, sollte deswegen jetzt schon die Ausbildungsstellen für 2018 und 2019 ausschreiben. So können sich sowohl Arbeitgeber als auch die Auszubildenden mit ausreichend Vorlaufzeit mit der Suche und der Bewerbung befassen, sodass für alle Beteiligten letztendlich eine passende Lösung gefunden wird.

Denn klar ist, dass die Suche nach einem Auszubildenden heutzutage kein Selbstläufer ist. Glaubt man aktuellen Untersuchungen, dann gestaltet es sich für Unternehmen immer schwieriger, passende Lehrlinge zu finden. Viele Ausbildungsplätze bleiben sogar unbesetzt, weil sich kein geeigneter Kandidat einstellen lässt. Die Gründe dafür sind vielfältig: Der Ausbildungsberuf an sich ist weniger attraktiv geworden, heute beginnen viele junge Menschen nach dem Abitur lieber ein Studium. Zudem sind einige Ausbildungsberufe bei jungen Leuten einfach beliebter als andere, die Bewerbungen für solche freien Plätze bleiben dann aus. Doch ebenso kommt es auch vor, dass sich unter der Fülle der Bewerbungen niemand Geeignetes für den Ausbildungsplatz finden lässt, da viele Schulabgänger die Erwartungen der Betriebe nicht erfüllen. Defizite in den individuellen Fähigkeiten, fehlende Motivation und nicht zu tolerierende Wissenslücken bei den Bewerbern machen es schwierig, geeignete Auszubildende einzus tellen.

Nicht nur Auszubildende, sondern auch und vor allem Arbeitgeber geraten somit immer stärker unter Druck, passende Bewerber für ihr Unternehmen zu finden. Deswegen sollte der Umkreis der Suche weit gesteckt sein, eine Stellenanzeige in der lokalen Presse ist mittlerweile kaum mehr ausreichend. Vielmehr sollte der Fokus auf eine bundesweite Suche gelegt werden. Dem kommt entgegen, dass junge Menschen heutzutage flexibler sind als noch vor einigen Jahren und für den Ausbildungsplatz auch einen Umzug in Kauf nehmen.

[b]ausbildungsmarkt.de - Die aktuelle Ausbildungsbörse für Arbeitgeber und Auszubildende[/b]

Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in einem passenden Unternehmen spielen für junge Menschen die klassischen Printmedien eine immer untergeordnetere Rolle. Wer heutzutage einen Ausbildungsplatz sucht, tut dies meist über entsprechende Plattformen im Internet. Die Seite [url=https://www.ausbildungsmarkt.de/]ausbildungsmarkt.de[/url] ist deswegen für Arbeitgeber die geeignete Möglichkeit, ihre Zielgruppe und damit potenzielle neue Auszubildende zu erreichen. Mit nur wenigen Klicks und einem individuellen Anzeigenpaket zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis lassen sich auf ausbildungsmarkt.de Annoncen schalten. Zudem erscheint Ihre Anzeige auf Azubi Partnerseiten wie ausbildungsanzeigen.de und jumpforward.de!

Auf ausbildungsmarkt.de finden somit junge Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, bundesweite Stellenanzeigen, die sich nach Stadt, Region oder nach Branche filtern lassen. Die Suche ist für Auszubildende selbstverständlich kostenlos. Zusätzlich finden angehende Auszubildende zu einer Vielzahl von Berufen Informationen über Einstiegsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und Gehalt. Mit einer Stellenanzeige auf ausbildungsmarkt.de erhöhen Sie somit Ihre Chance, passende Kandidaten unabhängig von Ihrer Region zu erreichen.

Junge Menschen sind heutzutage stets und überall mit ihrem Smartphone unterwegs - und genau damit suchen sie auch ihren Ausbildungsplatz. Ausbildugsmarkt.de ist daher für Mobilgeräte optimiert! ausbildungsmarkt.de bringt alle Suchenden somit auf komfortable Art und Weise zusammen und erhöht die Chancen für alle Beteiligten, den passenden Arbeitgeber sowie den passenden Auszubildenden zu finden.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Name: Tanja Tänzer

E-Mail: tanja.taenzer@ideenkraftwerk-gmbh.de

