Liebe Leser,

Aurelius hat nun wieder die Chance, um möglicherweise schnell mehr als 10 % an Wert zu gewinnen, so die Meinung von Chartanalysten. Gerade jetzt gab es wieder hervorragende Nachrichten. Denn: Auf der einen Seite hat ein Tochterunternehmen eine Übernahme vorangetrieben. Auf der anderen Seite konnte der charttechnische Aufwärtsimpuls bestätigt werden. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich ohnehin in einem charttechnischen Hausse-Modus. Dabei gelangen nun kleinere Kursaufschläge. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...