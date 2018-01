Zürich - Die Zinsen für Festhypotheken bewegen sich zu Jahresbeginn etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Derweil mehren sich die Anzeichen für einen Zinsanstieg. Dies zeigt ein Blick auf den Interest Rate Swap für zehnjährige Festhypotheken. Dieser ist seit Mitte Dezember stark angestiegen und deutet darauf hin, dass die Absicherungskosten weiter zunehmen. Die Nachfrage nach mittleren Laufzeiten hat im vergangenen Quartal spürbar angezogen. Dies geht aus dem aktuellen Hypobarometer von comparis.ch hervor.

Zehnjährige Festhypotheken werden um 0,02 Prozentpunkte tiefer verzinst als im Vorquartal und liegen per Ende des vierten Quartals bei 1,45 Prozent. Leicht höher als im Vorquartal notieren die Richtzinsen für mittlere Laufzeiten: Lagen diese per Ende des dritten Quartals noch bei 1,07 Prozent, bewegen sie sich zu Jahresbeginn um 1,10 Prozent. Praktisch unverändert zeigt sich das Zinsniveau für kurze Laufzeiten. Dieses liegt per Quartalsende bei 0,96 Prozent und notiert somit nur 0,01 Prozentpunkt höher als im Vorquartal.

Anzeichen für Zinsanstieg mehren sich

Aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...