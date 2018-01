Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Bundesbankpräsident Jens Weidmann geht davon aus, dass das umstrittene Wertpapierkaufprogramm der EZB in diesem Jahr ausläuft. "Das hielte ich aus heutiger Sicht für angemessen", sagte Weidmann im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Er bekräftigte seine grundsätzliche Kritik an dem Staatspapierekauf durch die Notenbanken der Währungsunion, die dafür inzwischen insgesamt schon rund 2,3 Billionen Euro ausgegeben haben. "Ich war und bin der Auffassung, dass Staatanleihekäufe grundsätzlich nur ein Notfallinstrument sein sollten, insbesondere wenn eine Deflation droht", sagte Weidmann der FAZ. "Die Käufe haben nämlich nicht vernachlässigbare negative Nebenwirkungen. So sind die Zentralbanken dadurch inzwischen zu den größten Gläubigern der Staaten geworden." Weidmann hatte sich während der Ratssitzung der EZB im Herbst für ein klares Enddatum der Staatsanleihekäufe ausgesprochen, fand dafür aber keine Mehrheit im Rat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ZALANDO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 1.345 +23% 8 1.092 EBIT bereinigt 112 +17% 5 96 EBIT 114 +13% 4 101 Ergebnis nach Steuern 74 +23% 2 60 Ergebnis je Aktie 0,31 +24% 3 0,25

Weitere Termine:

07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Zwischenbericht 3Q

12:50 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: +1,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj -US 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,3% zuvor: 77,1% 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.784,00 0,05 Nikkei-225 23.868,34 -0,35 Schanghai-Composite 3.443,36 0,20 DAX 13.246,33 0,35 DAX-Future 13.149,50 -0,31 XDAX 13.157,15 -0,31 MDAX 27.016,19 0,80 TecDAX 2.651,62 -0,06 EuroStoxx50 3.622,01 0,28 Stoxx50 3.235,13 -0,02 Dow-Jones 25.792,86 -0,04 S&P-500-Index 2.776,42 -0,35 Nasdaq-Comp. 7.224,00 -0,51 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,83% +38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leicht fallenden Kursen an den Aktienmärkten rechnen Händler. Auf die Stimmung drücke die Trendwende an der Wall Street im späten Geschäft, sagt ein Händler. Dort hatte der Dow neue Rekorde nicht verteidigen können. In Asien geht es allerdings nur leicht nach unten und die Rohstoffe stabilisieren sich schon wieder. Auch der Druck über die Währungsseite lässt nach. Der Euro fällt am frühen Morgen wieder etwas. Damit hänge der Markt erneut an den US-Anlegern, sagt ein weiterer Händler. Laut Marktteilnehmern haben zwei bis drei große US-Adressen pünktlich ab 12.00 Uhr MEZ den DAX am Dienstag abverkauft. "Nur wenn diese Verkäufe abebben, hat der DAX eine nachhaltige Erholungschance", so der Marktteilnehmer. Impulse werden von den Verbraucherpreisen in der Eurozone, von der US-Industrieproduktion und am Abend vom Beige Book der US-Notenbank erwartet. Unter den Banken stehen die Geschäftszahlen von Bank of America und Goldman Sachs im Blick.

Rückblick: Etwas fester - Während es besonders am Vormittag mit steigender Risikobereitschaft und einem Rücksetzer im Euro deutlich bei Aktien nach oben ging, drückten am Nachmittag Verkäufe, vermutlich von US-Anlegern, die Kurse deutlicher unter die Tageshochs zurück. Der Euro fiel wieder etwas auf 1,2234 Dollar, nachdem er am Montag mit knapp 1,23 Dollar den höchsten Stand seit über drei Jahren markiert hatte. Außerdem sanken auch die Renditen wieder, nachdem die deutsche Inflationsrate im Dezember mit 1,7 Prozent bestätigt worden war. Auf der Favoritenseite standen die währungssensiblen Automobilaktien, deren Stoxx-Branchenindex um 0,9 Prozent stieg. Der Versorgerindex gewann mit den fallenden Rentenrenditen 1,0 Prozent. Negativ unter den Automobilwerten stachen Fiat Chrysler heraus. Der Kurs verlor 4,1 Prozent. CEO Sergio Marchionne sagte, weder ein Jeep-Verkauf noch eine Aufspaltung von Fiat stehe auf der Agenda.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Größter DAX-Gewinner waren BMW mit einem Plus von 3,2 Prozent. VW zogen um 2,3 Prozent an. Daimler waren mit plus 0,5 Prozent ebenfalls gefragt. "Die Stimmung profitiert vom Auto-Salon in Detroit", sagte ein Marktteilnehmer. Während Daimler und BMW auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren notierten, lagen VW auf dem höchsten Kurs seit August 2015. Siemens gewannen mit der Konferenz um den Börsengang der Medizintechnik-Tochter 0,7 Prozent. Hugo Boss hatte 2017 seine Jahresziele erreicht. Warburg attestierte einen vielversprechenden Quartalsausweis. Der Kurs zog um 3,7 Prozent an. Auch Rational legte überzeugende Geschäftszahlen vor. Die Aktie gewann 3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Negative Impulse von der Wall Street, wo die Kurse ihre neuen Rekordmarken nicht halten konnten und sogar ins Minus drehten, haben auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel belastet. Dazu kam, dass sich der Euro am Abend von seinem zwischenzeitlichen Rücksetzer wieder erholte, was speziell für Aktien exportorientierter Unternehmen ungünstig ist. Die Umsätze seien durchweg lebhaft gewesen, berichtete ein Händler. Auffällige Bewegungen bei Einzelwerten habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich fortgesetzt und katapultierte den Dow erstmals über das Niveau von 26.000 Punkten. Auch der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten neue Allzeithochs. Allerdings begannen die Gewinne bald zu bröckeln. Beobachter erklärten dies mit der jüngsten Entwicklung in der Russland-Affäre. US-Sonderermittler Robert Mueller habe den ehemaligen Berater von US-Präsident Trump, Steven Bannon, vorgeladen, meldete die New York Times. Diese Nachricht habe die Stimmung an den Börsen gedämpft. Daneben stand die Berichtssaison im Fokus. Die Citigroup (plus 0,4 Prozent) ist zwar wegen der Belastung durch die US-Steuerreform im Schlussquartal tief ins Minus gerutscht, der bereinigte Gewinn lag aber über den Erwartungen. Unitedhealth (plus 2 Prozent) hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als vom Markt erwartet und zudem den Ausblick erhöht. Für GE ging es um 2,9 Prozent nach unten. Der Konzern nimmt im vierten Quartal 2017 eine Belastung von 6,2 Milliarden Dollar nach Steuern in die Bücher. Ford verloren 1 Prozent. Der Autokonzern will mehr Geld in die Entwicklung neuer Elektroautos stecken als bisher geplant. GM (plus 0,3 Prozent ) hat dagegen im vergangenen Jahr mehr verdient als selbst in Aussicht gestellt. Merck & Co gewannen 5,8 Prozent. Auslöser waren gute Studienergebnisse. Microsoft markierten ein Rekordhoch. Der Börsenwert überstieg zeitweise die Marke von 700 Milliarden Dollar. Im späten Geschäft drehte die 1,4 Prozent ins Minus.

Die Verluste am Aktienmarkt verschafften dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Dort hatten zuletzt Zinserhöhungsfantasien die Notierungen zum Wochenausklang belastet und im Gegenzug die Renditen gestützt. Nun kamen die Renditen am längeren Ende leicht zurück.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.15 Uhr EUR/USD 1,2243 -0,1% 1,2256 1,2234 EUR/JPY 135,75 +0,3% 135,37 135,48 EUR/CHF 1,1786 +0,2% 1,1765 1,1776 GBP/EUR 1,1252 +0,0% 1,1250 1,1259 USD/JPY 110,89 +0,4% 110,46 110,74 GBP/USD 1,3776 -0,1% 1,3788 1,3771 Bitcoin BTC/USD 11.114,34 -0,9% 11.217,84 12.246,08

January 17, 2018 01:32 ET (06:32 GMT)

