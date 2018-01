Ein schwacher Handelsschluss an der Wall Street sowie der anhaltend starke Euro dürften am Mittwoch auch in Deutschland auf die Stimmung drücken. Banken und Broker erwarten den Dax zum Handelsstart rund 0,5 Prozent im Minus. Am Dienstag hatte das deutsche Börsenbarometer 0,4 Prozent höher bei 13.246 Punkten geschlossen. Der Euro erreichte in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...