Die Ölpreise nehmen von den erreichten Höchstständen weiter Abstand. Am Mittwochmorgen bewegten sich die Kurse jedoch zunächst nur minimal. Spekulationen sorgen für einen weiter fallenden Preis.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,13 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung ...

