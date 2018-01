Nach einem Dreijahreshoch in der Nacht ging der Euro mit leichtem Rückgang in den Mittwoch. Die Schwankungsbreite zwischen US-Dollar und der europäischen Währung verwundert weiter. Neue Wirtschaftsdaten werden erwartet.

Der Euro ist am Mittwoch auf ein neues Dreijahreshoch gestiegen, hat das Niveau aber nicht halten können. In der Nacht auf Mittwoch kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2323 US-Dollar und damit so viel wie seit Ende ...

