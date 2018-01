Der Euro-Kurs schwankt so stark wie lange nicht, an der Wall Street geht es erst nach oben, dann wieder abwärts: Die Unsicherheit an den Märkten ist groß. Deshalb dürfte auch der Dax am Mittwoch schwächer in den Handel starten.

Zwei Schritte vor, einer zurück: Die Bewegungsmuster der Aktienanleger in Europa und den USA ähneln sich. Während der US-Aktienindex Dow Jones am Dienstag zeitweise eine neue Rekordmarke von 26.000 Punkten erreichte, näherte sich auch der Dax bis auf knapp 170 Zähler seiner Bestmarke. Doch am Ende ging sowohl den deutschen als auch den US-amerikanischen Börsianern die Luft aus. Der Dax ging mit einem leichten Plus bei 13.246 Punkten aus dem Handel, der Dow Jones schloss ebenfalls kaum verändert bei 25.798 Punkten.

Die Unentschlossenheit der Wall-Street-Anleger ...

