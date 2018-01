Am Dienstag hat der DAX per Saldo moderat zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss stand der Index bei 13.246,33 Punkten, was ein Plus in Höhe von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss bedeutet. Damit machte er seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste wieder wett. Unter anderem haben Kursverluste des Euro den Dax am Dienstag wieder gestützt. Mir als Trader kam es vor, wie neben dem DAX auf Achterbahnfahrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...