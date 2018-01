DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Ford rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinnrückgang, weil steigende Rohstoffkosten und ungünstige Währungskosten belasten werden. Die Einsparungen und die hohe Nachfrage nach Pick-Ups werde diese Entwicklung nicht vollständig kompensieren können, teilte der Konzern mit. Aber im Unterschied zum heimischen Wettbewerber General Motors sieht Ford keine Belastung infolge der US-Steuerreform. Für das vergangene Geschäftsjahr berichtete Ford ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,78 US-Dollar. Für 2018 rechnet Ford mit einem Ergebnisrückgang je Aktie auf einen Wert zwischen 1,45 bis 1,70 Dollar. Nach Aussage des Automobilproduzenten dürfte auch die Finanzierungstochter Ford Credit 2018 eine rückläufige Entwicklung zeigen. Als Grund nannte Ford höhere Zinssätze.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:50 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh

22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H, Melbourne

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,3% zuvor: 77,1% 20:00 Fed, Beige Book - CA 16:00 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.783,70 +0,04% Nikkei-225 23.868,34 -0,35% Hang-Seng-Index 31.860,94 -0,14% Kospi 2.515,43 -0,25% Shanghai-Composite 3.444,03 +0,22% S&P/ASX 200 6.015,80 -0,54%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Die Börsen in Ostasien können sich den negativen Vorgaben der Wall Street nicht entziehen. Die Verluste fallen aber moderat aus und werden als überfällig und gesund bezeichnet angesichts der zuletzt fast nur noch nach oben laufenden und deswegen überhitzten Aktienkurse. In Schanghai stützen Gewinne im Bankensektor den INdex. Dass Peking weiter gegen den Schattenbankensektor vorgeht um einer überbordenden Kreditvergabe zu begegnen, um für Stabilität im Finanzsektor zu sorgen, dürfte den klassischen Banken zugute kommen, heißt es. Zudem läuft es bei den chinesischen Unternehmen offenbar gut. Die Gewinne der staatlich dominierten Unternehmen sind 2017 so stark gewachsen wie seit fünf Jahren nicht mehr und zwar um 15 Prozent. In Australien belasteten erneut vor allem Kursverluste bei Aktien aus dem Rohstoffsektor. Die Schwergewichte Rio Tinto und BHP Billiton gaben um 3,5 bzw 2,9 Prozent nach, für Fortescue ging es um 3,0 Prozent bergab. Händler sprachen hier von Gewinnmitnahmen, wiesen aber auch darauf hin, dass die Volatiltät zuletzt merklich zugenommen habe, was ein Zeichen für Nervosität sei.

US-NACHBÖRSE

Ford gaben um 2 Prozent nach. Der Autobauer hatte einen Gewinnausblick abgegeben und erwartet 2018 bereinigt je Aktie 1,45 bis 1,70 Dollar. Das ist weniger als die 1,78 Dollar, die nach vorläufigen Geschäftszahlen im vergangenen Jahr erzielt wurden. Eine Kursexplosion gab es bei Juno Therapeutics. Der Kurs schoss um 43,3 Prozent nach oben, angetrieben von einem Wall-Street-Journal-Bericht, wonach Celgene Übernahmegespräche mit Juno führen soll. Celgene gaben um 0,8 Prozent nach. Der Eisenbahnbetreiber CSX übertraf in seinem vierten Quartal gewinnseitig zwar die Erwartungen, wies aber zugleich einen sinkenden Umsatz aus. Der Kurs gab um 1 Prozent nach. Einen Kurseinbruch verzeichneten Aerohive Networks. Nach einer Umsatzwarnung knickte der Kurs um 15,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.792,86 -0,04 -10,33 4,34 S&P-500 2.776,42 -0,35 -9,82 3,85 Nasdaq-Comp. 7.224,00 -0,51 -37,06 4,64 Nasdaq-100 6.737,00 -0,32 -21,54 5,32 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 789 Mio 873 Mio Gewinner 955 1.588 Verlierer 2.028 1.370 unverändert 94 109

Knapp behauptet - Die Rjekordjagd setzte sich zunächst fort und katapultierte den Dow erstmals über 26.000 Punkte. Allerdings begannen die Gewinne bald zu bröckeln. Beobachter erklärten dies mit Gewinnmitnahmen und der Entwicklung in der Russland-Affäre. Sonderermittler Robert Mueller habe den ehemaligen Berater von US-Präsident Trump, Steven Bannon, vorgeladen, das habe für Verunsicherung gesorgt. Merck & Co gewannen 5,8 Prozent. Auslöser waren gute Studien-Ergebnisse für ein Präparat gegen Lungenkrebs. Citigroup gewannen 0,4 Prozent. Die Bank ist zwar wegen der Belastung durch die US-Steuerreform im Schlussquartal tief ins Minus gerutscht, der bereinigte Gewinn lag aber über den Erwartungen. Unitedhealth schnitt im vierten Quartal besser ab als erwartet und erhöhte zudem den Ausblick. Der Kurs stieg um 2 Prozent. General Electric verloren 2,9 Prozent. Der Konzern muss nach einer Überprüfung des Versicherungsportfolios eine Belastung von 6,2 Milliarden Dollar nach Steuern auf die Bücher nehmen. General Motors gewannen 0,3 Prozent. Der Autobauer verdiente im vergangenen Jahr mehr als selbst in Aussicht gestellt. Microsoft markierten im Verlauf ein neues Rekordhoch. Der Börsenwert überstieg zeitweise die Marke von 700 Milliarden Dollar. Im späten Geschäft drehte die Microsoft-Aktie ins Minus und schloss 1,4 Prozent niedriger.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,01 0,8 2,00 80,8 5 Jahre 2,35 0,5 2,34 42,6 7 Jahre 2,48 0,0 2,47 22,7 10 Jahre 2,54 -0,6 2,55 9,7 30 Jahre 2,83 -2,0 2,85 -23,7

Die Verluste am Aktienmarkt verschafften dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Dort hatten zuletzt Zinserhöhungsfantasien die Notierungen belastet und im Gegenzug die Renditen gestützt. Nun kamen die Renditen am längeren Ende leicht zurück.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:31 % YTD EUR/USD 1,2227 -0,2% 1,2256 1,2231 +1,8% EUR/JPY 135,48 +0,1% 135,37 135,58 +0,2% EUR/GBP 0,8876 -0,1% 0,8889 0,8880 -0,2% GBP/USD 1,3772 -0,1% 1,3788 1,3778 +1,9% USD/JPY 110,81 +0,3% 110,46 110,83 -1,6% USD/KRW 1069,02 +0,5% 1063,33 1063,78 +0,2% USD/CNY 6,4377 -0,1% 6,4440 6,4366 -1,1% USD/CNH 6,4394 +0,0% 6,4371 6,4378 -1,2% USD/HKD 7,8232 -0,0% 7,8235 7,8247 +0,1% AUD/USD 0,7954 -0,0% 0,7956 0,7955 +1,7% NZD/USD 0,7244 -0,3% 0,7264 0,7276 +2,0% Bitcoin BTC/USD 11.312,00 0,84 11.217,84 13.128,37 -26,37

Der Dollar holte zunächst einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder auf. Der Euro fiel im Gegenzug vorübergehend unter die Marke von 1,22 Dollar, erholte sich aber im späten US-Handel wieder kräftig auf gut 1,2270 Dollar. Schon am Vortag war er knapp an die Marke von 1,23 Dollar herangelaufen und hatte den höchsten Stand seit drei Jahren markiert. Neue Unsicherheiten über die Regierungsbildung in Deutschland machten Marktteilnehmer als Belastungsfaktor für den Euro aus. Letztlich habe sich aber die breite Dollarschwäche als hartnäckig erwiesen, kommentierten Marktbeobachter den neuerlichen Rücksetzer des Dollar im späten Geschäft. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch geht das Auf und Ab weiter, dort zieht der Dollar auf breiter Front wieder an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,75 63,73 +0,0% 0,02 +5,5% Brent/ICE 69,16 69,15 +0,0% 0,01 +3,8%

Die Ölpreise sanken, nachdem Brent am Vortag mit 70,37 Dollar je Barrel den höchsten Stand seit drei Jahren markierte, angetrieben vor allem vom schwächeren Dollar. Im Gegenzug habe am Dienstag die phasenweise Erholung des Dollar die Ölpreise gebremst, hieß es. Der Preis für ein Barrel Brent fiel um 1,6 Prozent auf 69,15 Dollar. Für WTI ging es um 0,9 Prozent auf 63,73 Dollar nach unten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.333,37 1.338,49 -0,4% -5,11 +2,3% Silber (Spot) 17,13 17,20 -0,4% -0,07 +1,2% Platin (Spot) 998,45 999,00 -0,1% -0,55 +7,4% Kupfer-Future 3,19 3,21 -0,6% -0,02 -3,1%

Das Gold, das an den vergangenen Handelstagen gesucht war, litt unter dem wieder zulegenden Dollar. Die Schwäche der Aktienmärkte verhinderte letzlich jedoch größere Abgaben bei dem Edelmetall. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,1 Prozent auf 1.338 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK CHINA

Die von der chinesischen Zentralbank im vergangenen Herbst angekündigte Senkung des Mindestreservesatzes tritt am 25. Januar in Kraft.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im November in der Kernrate um 5,7 Prozent gestiegen zum Vormonat. Ökonomen hatten ein Minus von 1,6 Prozent vorhergesagt.

POLITIK USA

Der US-Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, hat laut einem Medienbericht den früheren Chefstrategen im Weißen Haus, Steve Bannon, als Zeugen vorgeladen.

CELGENE/JUNO THERAPEUTICS

Der US-Biotechkonzern Celgene führt laut Kreisen Gespräche über einen Kauf des kleineren Konkurrenten Juno Therapeutics. Damit hätte Celgene den nächsten großen Branchedeal in der Pipeline, nur wenige Tage nach der Bekanntgabe einer großen Übernahme zu Stärkung des Portfolios mit Blutkrebsmedikamenten. Die möglichen Konditionen eines Deals konnten nicht in Erfahrung gebracht werden. Juno hatte am Dienstagnachmittag einen Marktwert von rund 5,5 Milliarden US-Dollar.

