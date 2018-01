Die Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111), Europas führende Online-Plattform für Mode, hat den Umsatz im vierten Quartal 2017 nach vorläufigen Zahlen um 21,2-23,2%

auf 1.323-1.345 Millionen Euro gesteigert (Q4 2016: 1.091,6 Millionen Euro). Für den gleichen Zeitraum erwartet Zalando ein bereinigtes EBIT zwischen 107-120 Millionen Euro. Das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 8,1-8,9% (Q4 2016: 95,6 Millionen Euro, 8,8% Marge).

Zalando hat im Geschäftsjahr 2017 vorläufigen Zahlen zufolge die Umsatz- und Gewinnprognose erfüllt: Das Unternehmen erzielte einen Umsatz in Höhe von 4.478-4.500 Millionen Euro, ein Plus von 23,1-23,7% (2016: 3.639 Millionen Euro). Zalando erwartet für den gleichen Zeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 209-222 Millionen Euro, was einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...